El Gobierno anunció a través de la Secretaría de Finanzas el menú de opciones que ofrecerá para la licitación de deuda del Tesoro de este miércoles 15 de abril, correspondiente al primer llamado del cuarto mes del 2026, en busca de renovar $8,3 billones.

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Según informó el Ministerio de Economía, la operación incluirá una amplia carta de instrumentos a tasa fija, variable, ajustados por CER y vinculados al dólar, y será clave para definir el nivel de rollover, las tasas convalidadas y la demanda de activos en el mercado local.

La Secretaría que dirige Federico Furiase y que orbita dentro del Ministerio de Economía, publicó el menú que pondrá el viernes a consideración del mercado. Continuando además con la emisión del Bonar 2027 (AO27) y el Bonar 2028 (AO28) que vencerá fuera de la presidencia de Javier Milei, el 31 de octubre de 2028.

En el caso de estos dos bonos, la Secretaría de Finanzas indicó que habrá una segunda vuelta que comenzará a las 11hs y finalizará a las 13hs del día jueves 16 de abril de 2026. Además, el organismo destacó que “las ofertas adjudicadas de la primera y segunda vuelta del AO27 y el AO28 deberán ser integradas exclusivamente en Dólares Estadounidenses”.

Desde la consultora Cohen mencionaron que “el Tesoro deberá enfrentar vencimientos por $8,3 billones, principalmente correspondientes a la Lecap de abril”. Además, sumaron que en el actual contexto de “holgada liquidez por las compras de divisas del BCRA, es probable que el Tesoro vuelva a colocar deuda por encima de sus vencimientos”.

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Un menú amplio para asegurar el rollover

La atención del mercado estará puesta no solo en el nivel de rollover que logre el Tesoro, sino también en las tasas convalidadas y en qué tipo de activos resulten más demandados y en qué tramo, en un escenario donde la demanda de pesos comenzará a ceder de forma estacional.

- LECAP Y BONCAP

14/08/26 (S18G6) - nueva

- LECER Y BONCER

29/09/28 (TZXS8)

28/03/29 (TZXM9)

- TAMAR

26/02/27 (TMF27)

31/08/27 (TMG27)

- Dólar Linked

30/06/28 (TZV28)

- Hard Dólar:

29/10/27 (AO27)

31/10/28 (AO28)

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- Conversión

TZXD6: CER 31/8/2028 (TZXM8)

TZXM7: nuevo CER 31/3/2028 (TZXM8)

TTS26: nuevo TAMAR 25/2/2028 (TMF28)

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