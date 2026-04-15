Se agrava la pérdida del poder adquisitivo en las familias: “El consumo de alimentos cayó”

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, analizó para Canal E que, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y retracción del consumo, los mercados bonaerenses registran un fuerte crecimiento en la provincia de Buenos Aires.

Javier Rodríguez describió el escenario actual: “Nosotros lo que venimos viendo de manera generalizada es que el consumo de alimentos ha caído, que se mantiene esa caída”. Además, respaldó esta afirmación con datos concretos: “Cuando hablamos de las ventas en supermercados, en el conjunto de las cadenas, en 2025 han sido prácticamente un 10% menor que el consumo en 2023, el número exacto es el 9,9% por debajo”.

Se profundiza la caída del consumo de alimentos

En este marco, rechazó las visiones oficiales que relativizan la caída: “La verdad que todos los indicadores muestran esta cuestión de la caída del consumo general de alimentos”.

Frente a este escenario, el programa de mercados bonaerenses aparece como una alternativa en expansión. Rodríguez explicó su funcionamiento: “Lo que hace es generar un canal de comercialización directo entre productores y consumidores”.

Cuáles son los beneficios del programa de mercados bonaerenses

Esto permite una diferencia de precios significativa: “Eso nos permite estar de manera generalizada entre un 20 y un 25% más barato que las cadenas tradicionales”. El impacto en la demanda es evidente: “En este primer mes aumentó un 17% el consumo, y cuando lo comparamos versus 2024, estamos hablando de algo más del 60% de crecimiento”.

El programa, que surgió durante la pandemia, también funciona como canal de comercialización para pequeños y medianos productores. “Hoy estamos hablando de que hay más de 2.500 productores en un sentido genérico”, detalló el entrevistado.

A su vez, cuenta con una amplia red: “Más de 237 puntos de venta en la provincia de Buenos Aires, y 12 mercados fijos”. Sobre la oferta, destacó su diversidad: “Están todo tipo de productos carnes, lácteos, pescado, frutas y verduras”.