El presidente de ASAGIR, Juan Martín Salas Oyarzún, pasó por Canal E y se refirió a que el girasol atraviesa uno de sus mejores momentos en Argentina, con una campaña que se encamina a niveles récord de producción y exportaciones.

El crecimiento del girasol responde, en gran parte, a factores externos. Juan Martín Oyarzún explicó: “Es un boom reciente por cuestiones climáticas en el mundo. Últimas dos campañas de los grandes exportadores, Ucrania y Rusia, que además están en conflicto, campañas mediocres”.

Progresa la producción de girasol en Argentina

Este escenario posicionó a Argentina como proveedor clave: “Entonces, bueno, el otro gran proveedor somos nosotros. Vinieron los compradores desde hace dos años prácticamente que está esta situación”. El resultado fue contundente: “La cadena en su conjunto respondió aumentando la producción, expandiendo la superficie y eso se vio acompañado con muy buenos rindes”.

Las estimaciones para la campaña actual son altamente positivas. Según Salas Oyarzún: “Estaremos, vamos a estar, según estimaciones, arriba de los 6 millones de toneladas y los más optimistas piensan que podríamos llegar casi a los 7 millones de toneladas”.

Además, destacó un dato clave en términos de sostenibilidad: “La buena noticia es que vamos a alcanzar esos niveles de producción utilizando un millón de hectáreas menos que en aquella época”.

Cuál es el nivel de exportación

El impacto económico también es significativo. En este contexto, el entrevistado precisó: “En 2025 la cadena girasolera exportó casi un 50% más, o sea, trajo al país un 50% más de divisas que el año anterior”. Y la tendencia continúa: “En los primeros tres meses de este año tenemos molienda récord de lo que es girasol”.

Además, remarcó la diversificación de las ventas externas: “Se ha expandido mucho la exportación de grano, no solo de aceite”.