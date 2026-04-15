El indicador elaborado por JP Morgan finalizó la jornada de este miércoles con una leve suba, posicionándose en las 527 unidades. En una semana marcada por la tregua en los conflictos de Medio Oriente, el índice mantiene una tendencia bajista respecto a los valores observados a finales del mes pasado.

El dólar blue cerró sin cambios este miércoles 15 de abril y el Banco Central compró dólares

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Al cierre de las operaciones de este miércoles 15 de abril de 2026, el Riesgo País de Argentina, medido por el banco de inversión JP Morgan, se ubicó en los 527 puntos básicos. Según los datos suministrados por Rava Bursátil, el indicador mostró un valor de apertura de 525 unidades, alcanzando un máximo diario de 529 y un mínimo de 518 puntos. Este cierre representa una variación diaria positiva del 0,40% respecto al valor previo de 525 puntos registrado el martes 14 de abril.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el indicador ha mostrado una marcada tendencia a la baja, alejándose de los picos superiores a los 600 puntos registrados a principios de abril. El lunes 6 de abril, el índice se encontraba en 611 unidades, iniciando un descenso progresivo que se profundizó tras las noticias de una tregua en Medio Oriente. Para el jueves 9 de abril, el indicador ya había perforado la barrera de los 600 puntos, cerrando en 557 unidades, según registros de la consultora bursátil.

La mejora en el clima global permitió que los bonos soberanos argentinos en dólares recuperaran terreno, lo que impactó directamente en la compresión del diferencial de tasas. El viernes 10 de abril, el indicador continuó su senda descendente hasta los 553 puntos, nivel que mantuvo durante el fin de semana. El inicio de la presente semana confirmó la consolidación de estos valores bajos, con cierres de 528 puntos el lunes 13 y 525 puntos el martes 14 de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero, técnicamente denominado Emerging Markets Bond Index (EMBI), elaborado por el banco JP Morgan. Este índice mide el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos emitidos por países emergentes en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran el activo libre de riesgo por excelencia a nivel global.

Cuando el Riesgo País se sitúa, por ejemplo, en 527 puntos básicos, significa que el Estado argentino debe pagar un 5,27% anual de interés por encima de lo que paga Estados Unidos para financiarse en los mercados internacionales. Este "sobrecosto" refleja la percepción de los inversores sobre la probabilidad de que un país cumpla o no con sus obligaciones de deuda. A mayor incertidumbre política o económica, mayor es el riesgo percibido y, por ende, mayor es el puntaje del índice.

Para Argentina, la evolución de este índice es crucial, ya que no solo determina el costo de financiamiento para el sector público, sino que también actúa como una tasa de referencia para el sector privado. Un Riesgo País elevado encarece el crédito para las empresas nacionales que buscan invertir y limita las posibilidades de crecimiento económico al restringir el acceso a capitales extranjeros en condiciones competitivas.

Este comportamiento se enmarca en un escenario de relativa cautela pero con mayor optimismo en el mercado de renta fija. De acuerdo con informes sectoriales, la tregua acordada entre potencias internacionales en zonas de conflicto permitió un respiro al precio del petróleo y una mejora en los activos de mercados emergentes. No obstante, los analistas locales señalan que la fragilidad de estos acuerdos mantiene una volatilidad latente en el indicador, que hace apenas quince días rozaba los 637 puntos básicos.