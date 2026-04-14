El Riesgo País argentino perfora los 530 puntos en una jornada de fuerte optimismo en los mercados

El Riesgo País de Argentina registró una baja significativa durante la jornada financiera de este martes, situándose en los 525 puntos básicos, según los datos provistos por Rava Bursátil. Este movimiento refleja una caída de la tasa de retorno exigida por los inversores para los títulos públicos argentinos, en un contexto de mayores compras sostenidas de divisas por parte de la autoridad monetaria. La evolución reciente marca un quiebre respecto a la volatilidad observada a finales del mes de marzo, consolidando una recuperación que acerca al país a la posibilidad de retornar a los mercados internacionales de crédito bajo condiciones de financiamiento más favorables.

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A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Al cierre de las operaciones de este martes 14 de abril de 2026, el Riesgo País se ubicó en 525 puntos, lo que representa un descenso frente al cierre previo. Según el monitor de cotizaciones de Rava Bursátil, el índice inició la jornada con una apertura de 528 unidades, alcanzó un valor máximo diario de 530 y un mínimo de 517 puntos durante la rueda. Esta compresión diaria está directamente ligada al desempeño de los bonos en dólares, que mostraron subas promedio de hasta el 1,5% en sus paridades, fortaleciendo la confianza del mercado en la capacidad de pago del Estado Nacional.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador de JP Morgan ha mostrado una trayectoria descendente marcada por el optimismo en torno a las negociaciones internacionales y la acumulación de reservas. El lunes 13 de abril, el índice ya había mostrado una mejora destacada al cerrar en 528 puntos básicos, alejándose de la zona de los 600 puntos que había tocado a principios de mes.

La semana previa estuvo caracterizada por una mayor incertidumbre global. El lunes 6 de abril, el Riesgo País se situaba en 611 puntos, afectado por la volatilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las tensiones en el mercado energético. Sin embargo, la tendencia comenzó a revertirse hacia el miércoles 8 de abril, cuando el indicador descendió a los 570 puntos básicos, según los registros históricos de Rava Bursátil.

El factor determinante para esta caída de casi 90 puntos en una semana ha sido el ingreso de divisas. Analistas del sector destacan que la intervención del Banco Central, con compras diarias superiores a los 150 millones de dólares, ha sido el principal soporte para la recuperación de los títulos de deuda. Esta dinámica permitió que el Riesgo País acumulara una baja de más de 60 puntos en lo que va de abril, rompiendo la resistencia de los 550 puntos que se mantenía desde mediados de marzo.