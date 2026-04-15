Luis Caputo reveló la estrategia para pagar los próximos vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó ante inversores internacionales convocados por el JP Morgan los lineamientos de la hoja de ruta para cumplir con los próximos vencimientos de deuda.

Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda buscó llevar tranquilidad al mercado respecto a la solvencia de la Argentina, asegurando que el Gobierno cuenta con mecanismos de financiamiento alternativos que evitan la necesidad de convalidar las tasas actuales de los mercados globales.

El FMI aprobó la segunda revisión técnica del programa con Argentina para girar US$ 1.000 millones

Caputo estuvo acompañado por su viceministro, José Luis Daza; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

Opciones "más baratas"

Uno de los puntos centrales de la charla fue la explicación de por qué el país no ha regresado aún al mercado voluntario de crédito. Caputo calificó como "irresponsable" la posibilidad de tomar deuda a tasas significativamente más altas de las que el equipo económico puede obtener por otras vías.

El equipo económico deberá afrontar pagos por US$ 4.500 millones a mitad de año. El ministro destacó la deuda denominada en dólares emitida en licitaciones locales y señaló que existen opciones de financiamiento "más baratas" que los niveles actuales del mercado.

"No necesitamos acudir a los mercados internacionales por otro año y medio", sentenció el funcionario.

Asimismo, adelantó que entre los mecanismos para cumplir con las obligaciones se contempla la venta de activos estatales y una apuesta fuerte a la reducción del riesgo país. "Nuestra responsabilidad es ir por las opciones más baratas", subrayó.

Relación con el FMI: sin "waiver" y con metas cumplidas

La presentación de Caputo se produjo en un clima de optimismo tras la aprobación técnica de la segunda revisión del acuerdo con el FMI, que podría destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones luego del visto bueno final del Directorio.

El ministro fue tajante al ser consultado sobre la posibilidad de pedir una dispensa técnica al organismo: "No es necesario un waiver", afirmó, calificando el acuerdo actual como "buenísimo".

Por su parte, el Fondo destacó recientemente el fortalecimiento del "impulso político" del Gobierno, citando la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales como factores clave para mejorar la capacidad de Argentina frente a eventuales crisis.

Agenda internacional de Caputo

La actividad de Caputo en el exterior no termina en Wall Street. El ministro mantendrá una cargada agenda de reuniones con los principales referentes del crédito multilateral para seguir aceitando el flujo de fondos hacia el país.

En ese contexto, mantendrá reuniones con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial; Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Además, el titular de Economía participará en la reunión Plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y en el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano asesor del FMI. Finalmente, integrará el encuentro de ministros del G20, donde se debatirán políticas de economía y educación financiera a nivel global.

LM