El FMI aprobó la segunda revisión técnica del programa con Argentina para girar US$ 1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que alcanzó un acuerdo con las autoridades argentinas a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa suscripto el año pasado. Luego de la aprobación final del Directorio Ejecutivo del FMI, Argentina tendría acceso a cerca de US$ 1.000 millones de dólares estadounidenses (0.800 millones de DEG).

Según el FMI, "el impulso reformista se ha fortalecido significativamente en los últimos meses", remarcando que el Gobierno obtuvo hitos cruciales como el Presupuesto 2026 y leyes para "mejorar la flexibilidad del mercado laboral y desbloquear inversiones en minería".

El FMI recortó medio punto el crecimiento de Argentina en 2026, aunque la sitúa entre las de mejor desempeño regional

La fortaleza del déficit cero

El informe técnico del FMI ratifica que "el saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa", una meta que se alinea con la proyección de un superávit primario del 1,4% del PIB para el presente año.

No obstante, el organismo dejó una mención sobre la sostenibilidad social del ajuste: el control de gastos debe ser "riguroso y continuo, a la vez que proporciona suficiente margen para la asistencia social focalizada". A largo plazo, el organismo espera que las reformas en pensiones y el marco tributario "mejoren aún más la calidad y la durabilidad del pilar fiscal".

Dólares y reservas

Uno de los puntos que más celebró el staff técnico fue la capacidad de compra de divisas del Banco Central, que ya superan los US$ 5.500 millones en lo que va del año.

- Acumulación de reservas: Se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en "al menos US$ 8.000 millones".

- Compras: El compromiso es mantener compras mínimas por US$ 10.000 millones este año.

- Contexto: El FMI subrayó que Argentina sortea bien la crisis en Oriente Medio gracias a su rol de "exportador neto de energía".

Un dato que el mercado local venía reclamando y que el FMI resaltó como un síntoma de normalización es que "las empresas han podido repatriar dividendos por primera vez en seis años".

Política monetaria: bandas más anchas y transparencia

En cuanto al frente cambiario y monetario, el acuerdo prevé un esquema de mayor flexibilidad. El texto señala que la política se mantendrá "adecuadamente restrictiva para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación".

Se implementarán "bandas cambiarias más amplias" y se buscará una "mayor transparencia mediante la publicación de un informe trimestral" que evalúe si se están cumpliendo los objetivos del programa monetario.

La hoja de ruta estructural

Más allá de los números de corto plazo, el Fondo puso el foco en la apertura económica. Las reformas en curso se centrarán en "impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales y la productividad", haciendo especial hincapié en sectores que el organismo considera estratégicos: "agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento".

Finalmente, el comunicado cierra con un voto de confianza hacia la relación técnica entre Washington y Buenos Aires: "El personal del FMI celebra la sólida y constructiva colaboración con las autoridades y su continuo compromiso con el programa, incluso mediante la implementación de medidas correctivas para subsanar contratiempos anteriores".

La reacción de Luis Caputo

En su cuenta de X, el ministro de Economía expresó: "Llegamos a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement. De la misma manera, quiero agradecer al equipo argentino liderado por Santiago Bausili y José Luis Daza por su esfuerzo y dedicación durante toda la negociación".

"Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país", finalizó el minsitro.

LM