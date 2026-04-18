El estrecho de Ormuz volvió a cerrarse y se teme una nueva escalada entre Irán y Estados Unidos

La jornada del sábado arrancó con una señal de alivio que duró pocas horas. Irán reabrió el estrecho de Ormuz tras el cese del fuego acordado con Israel en Líbano.

Pero la calma fue efímera. Antes de que terminara el día, Teherán volvió a cerrarlo, y los mercados, que habían festejado la reapertura con una caída del barril de Brent de casi 120 a 90 dólares y récords en Wall Street, volvieron a la incertidumbre.

Estrecho de Ormuz

El detonante del nuevo cierre fue el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes, que Washington mantiene activo pese al alto el fuego.

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Irán atacó a petroleros y volvió a cortar el estrecho de Ormuz, en Líbano mataron a un casco azul francés

El mando militar central de Irán anunció que retomaría la gestión estricta del paso marítimo, y el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, fue contundente, el estrecho no permanecería abierto y cualquier tránsito requeriría autorización iraní si continua el bloqueo por parte de Trump. El portavoz de la cancillería, Esmaeil Baqaei, calificó el bloqueo naval como una violación del cese del fuego.

Durante la breve reapertura del viernes, al menos ocho buques petroleros lograron cruzar según datos de la firma de rastreo Kpler. El sábado el panorama cambió rápido. La Guardia Revolucionaria iraní abrió fuego contra el carguero de bandera india Sanmar Herald en el noreste de Omán, dañando las ventanas del puente de mando, según el Centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido.

Posteo en el que Trump anunciaba alto al fuego

La firma de inteligencia Vanguard Tech informó que dos lanchas de la Guardia se acercaron al buque sin contacto por radio previo antes de disparar. El crucero maltés Mein Schiff 4, que navegaba vacío, reportó un impacto cercano mientras huía del Golfo Pérsico y sus oficiales escucharon por radio amenazas de ser destruidos. Un tercer buque, un portacontenedores, fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido sin provocar incendio. Fuerzas Centrales de Estados Unidos informaron que desde el inicio del bloqueo ya habían ordenado dar media vuelta a 21 embarcaciones.

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Trump dijo a periodistas en el avión Air Force One que quizás no extendería el arreglo, aunque dejó la puerta abierta, y fue categórico respecto al bloqueo y dijo que va a continuar.

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Desde la Casa Blanca, el mandatario rechazó que Irán pueda chantajear a Estados Unidos con sus cambios de postura y anticipó que habría "alguna información" sobre el conflicto más avanzado el día. También publicó en Truth Social que el presidente chino Xi Jinping estaba "muy contento" con la reapertura del estrecho, y adelantó que su encuentro en Beijing en mayo podría ser "histórico".

Pese a la tensión, Trump se mostró optimista respecto a un acuerdo definitivo y aseguró, según informó AFP, que no quedaban puntos de desacuerdo y que el trato estaba "muy cerca".

JD Vance y Mohammad Bagher

Además, afirmó que bajo el acuerdo ambos países transferirían conjuntamente el uranio enriquecido almacenado en Irán hacia territorio estadounidense usando excavadoras. Irán desmintió de inmediato que su reserva fuera a ser trasladada a ningún lado.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que estudia nuevas propuestas presentadas por Pakistán, mediador clave en las conversaciones de Islamabad de la semana pasada, pero advirtió que su delegación no haría ni la más mínima concesión y defendería con toda su fuerza los intereses de la nación iraní.

Temor de una nueva escalada

En Líbano, la jornada también dejó sangre. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que la campaña contra Hezbollah no había terminado y que el objetivo era su desmantelamiento, mientras que la aviación israelí eliminó una célula armada en el sur del país, pese al alto el fuego. Además, un presunto militante palestino armado con un cuchillo que ingresó al asentamiento de Negohot, en Cisjordania, fue abatido por un miembro del equipo de seguridad comunitario.

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Un soldado francés, el sargento Florian Montorio, murió en una emboscada cuando su unidad se dirigía a un puesto de la FINUL en el sur de Líbano. La ministra de Fuerzas Armadas francesa, Catherine Vautrin, precisó que el puesto al que se dirigían llevaba varios días aislado por los combates en la zona y que Montorio fue recogido por sus compañeros bajo los disparos pero no lograron reanimarlo. Otros tres soldados resultaron heridos.

Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego

El presidente francés Emmanuel Macron señaló que todo apunta a que Hezbollah fue responsable, aunque el grupo negó cualquier vínculo y pidió prudencia antes de atribuir responsabilidades.

El presidente libanés Joseph Aoun condenó el ataque y prometió llevar a los responsables ante la justicia.

Francia y el Reino Unido anunciaron que liderarán una misión multinacional para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz en cuanto las condiciones lo permitan, iniciativa coimpulsada por los primeros ministros Keir Starmer y Emmanuel Macron.

Tras días de optimismo alentado por la mediación de Pakistán, el escenario vuelve a ser sombrío. Las divisiones dentro del liderazgo iraní entre los Guardias Revolucionarios y los negociadores se hacen cada vez más evidentes, y el alto el fuego de diez días en Líbano no llegó a durar 72 horas. El riesgo de una reanudación del bombardeo es, esta noche, más concreto que nunca.

RG/AF