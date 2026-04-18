Irán atacó petroleros y volvió a cortar el estrecho de Ormuz, en Líbano mataron a un casco azul francés

Luego que Donald Trump celebrara el viernes "que se estaba muy cerca de un acuerdo con Irán", y el mercado mundial respirara aliviado porque se reabría el Estrecho de Ormuz, todo volvió a fojas cero este sábado, cuando la temible Guardia Revolucionaria persa anunció que "se volvía a imponer un control estricto" sobre esta vía marítima estratégica crucial para el comercio del petróleo mundial.

luego de esa advertencia, lanchas rápidas iraníes abrieron fuego este sábado contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, admitió la agencia británica de seguridad marítima. El capitán del petrolero informó que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

El anuncio iraní revirtió entonces medida la breve distensión del viernes y devuelve al canal a un estado de bloqueo casi total, una medida que Teherán justificó diciendo que se debe a que "Estados Unidos siguió bloqueando los puertos" de la República Islámica.

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Según el Mando Militar iraní, no se permitirá el libre tránsito mientras Washington persista en sus esfuerzos por asfixiar el comercio marítimo del país.

Las lanchas rápidas iraníes mantienen el control de Ormuz.

Líbano, otro polvorín

En tanto en el Libano, el ejército israelí anunció el sábado haber establecido una "línea amarilla" de demarcación en el sur de ese país, al igual que en la Franja de Gaza, y admitió "haber llevado a cabo algunos ataques" desde la víspera "contra sospechosos que se acercaban a sus tropas".

"Durante las últimas 24 horas, las fuerzas (israelíes desplegadas) al sur de la línea amarilla, en el sur del Líbano, detectaron a terroristas que violaban los acuerdos de alto el fuego y se aproximaban a las fuerzas desde el norte de la línea amarilla de una manera que constituía una amenaza inmediata", señala un comunicado militar publicado en el segundo día de la tregua con Líbano, en el que se menciona por primera vez esta "línea amarilla".Este retroceso complica las chances de una tregua comercial, complicando aún más los esfuerzos diplomáticos de mediadores que intentan evitar un conflicto de mayor escala.

Mataron a un casco azul francés

Un soldado francés murió y otros tres resultaron heridos en un ataque perpetrado el sábado contra cascos azules de la ONU en Líbano.

Israel y Líbano acordaron el jueves un alto el fuego de diez días para negociar el fin de seis semanas de guerra entre Israel y el grupo respaldado por Irán, Hezbolá., pero el ataque de este sábado a un grupo de Cascos Azules retrotrajo la situación de nuevo a niveles de guerra.

Macron acusó a Hezbolá

"Todo apunta a que Hezbolá es responsable" del crimen del solado francés de la ONU, escribió en X el presidente Emmanuel Macron, instando a las autoridades libanesas a "identificar y detener a los responsables".

Macron pidió a los dirigentes libaneses "garantizar la seguridad de los soldados de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano" (FINUL) en conversaciones con el presidente y el primer ministro del país, según el Elíseo.

"Una primera evaluación indica que los disparos procedían de actores no estatales, probablemente Hezbolá", dijo también la FINUL en un comunicado.Los combates en Líbano -uno de los frentes de la guerra en Oriente Medio- han provocado que la misión de la ONU haya sido blanco repetidamente tanto de fuerzas israelíes como de Hezbolá que causaron la muerte de tres soldados indonesios.

El soldado fallecido, identificado como el sargento Florian Montorio, fue sorprendido en una "emboscada" cuando su unidad se dirigía a un puesto de la FINUL y murió por un "disparo directo", indicó la ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin, en X.

Explicó que el puesto al que se dirigían había quedado "aislado durante varios días por los combates en la zona". La emboscada fue perpetrada "por un grupo armado a muy corta distancia", añadió.

Vautrin señaló además que Montorio fue "recogido por sus compañeros bajo los disparos", pero no lograron reanimarlo.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el ataque y prometió llevar a los responsables ante la justicia. Las patrullas de FINUL operan en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, donde ambos bandos combaten desde el mes pasado. Hezbolá arrastró en marzo a Líbano en la guerra en Oriente Medio con lanzamientos de cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

Los cascos azules de la ONU han actuado durante décadas como fuerza de separación entre Líbano e Israel, aunque su mandato concluye a finales de este año.

Una postal de Beirut, una ciudad arrasada por la guerra entre Israel y Hezbolá.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, se refirió al ataque a los cascos azules franceses de la ONU fueron atacados en el sur del Líbano y ordenó una investigación sobre el incidente.

"Condeno en los términos más enérgicos el ataque perpetrado hoy contra miembros del batallón francés de la UNIFIL", afirmó Salam, refiriéndose a los cascos azules, y añadió que dio "instrucciones estrictas para una investigación inmediata que esclarezca las circunstancias de este ataque y haga responsables a los autores".

Un portavoz de la UNIFIL confirmó a la AFP que se produjo un incidente con sus cascos azules en Ghandouriyeh, al sur del Líbano, y señaló que están investigando el suceso, sin ofrecer más detalles sobre la naturaleza del ataque ni las víctimas.

HB