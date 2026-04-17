Milei viaja a Israel, pero acá la interna libertaria tiene su propio muro de los lamentos

Grises nubarrones otoñales surcaron este viernes 17 de abril el cielo de La Libertad Avanza... Es un ámbito, se sabe, en el que tanto Javier como Karina Milei "dejan correr", no se paran en redes a retar gente, situación que alienta en estos días de encuestas de imagen poco felices, sean varios los nombres importantes, otrora sonrientes, que se animan a criticar "al mejor gobierno de la historia"... A tal punto llegó la ebullción que este viernes la volcánica Lilia Lemoine se cruzó en redes de manera impiadosa nada menos que Daniel 'Gordo Dan' Parisini. Fue un cruce duro, en el que el tuitero llegó hasta a ironizar con el IQ de la legisladora, que lo acusaba de "haber bancado a (Marcela) Pagano", una circunstancia que para la blonda cosplayer resulta casi un crimen de lesa libertad. "En la realidad, vos dejabas caer a Milei. Me cansé", disparó Lemoine.

Todo había empezado por la citación a indagatoria de once tuiteros por supuestas amenazas a Sebastián Pareja, el armador bonaerense otrora kirchnerista respaldado por Karina Milei como un nombre fundamental de LLA. Parisini ha sido, en mútiples ocasiones, lapidario con Pareja en LLA, reclamando incluso que lo aparten del altísimo rol que le asignó Karina, y en ese marco fue que Lemoine señaló que "los que no apoyen a Pareja deberían dejar de seguir al Presidente".

Parisini-Lemoine: duro cruce libertario en redes.

​Parisini, soldado de la cruzada 'santicaputesca", reaccionó con tapones de punta: "No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. Esto no es el Congreso. No pasarás”.

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“Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... ¿no creo que seas tan boludo como Mengolini? ¿O sí? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas”, la siguió Lilia, aludiendo al programa que el tuitero tiene en Carajo.

​Y Allí Dan saltó directamente con ferocidad: “Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo dos puntos más de IQ que Fijap. Te mando un abrazo”, en referencia al youtuber libertario Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, cercano a Karina Milei y conocido como Fran Fijap (que la ligó sin meterse en el tema).

Pintando de ironía su enojo, Lilia cerró “ya está, renunciá a la banca. Ganaste Dan”.

​Luego, tal vez siguiendo consejos de bajar la espuma de semejante choque en público, Lemoine le contestó luego a otro usuario: “Banco a Milei y por eso banco a Pareja […] no lo vi traicionar a Javier. Como si vi a otros que por soberbia e inmadurez fueron funcionales a sus enemigos. Yo defiendo a Pareja, igual que a Adorni, Sandra o a Santi Caputo. O al mismísimo Dan..." cerró, ondeando bandera de paz al agregar "porque son todos necesarios para Javier y no lo han traicionado, hasta donde yo sé...".

En el duielo de metió Agustín Romo, jefe de bloque de diputados de LLA en Buenos Aires y mano derecha de Caputo, pidiendo “por favor, ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar”.

Sarubbi, también crítico

Luego el abogado Alejandro Sarubbi en el canal de streaming Carajo apuntó sin medias tintas a la dirigencia libertaria, tildándola de "tibia y cagona" en un 90%. Para Sarubbi, el espacio de los Milei "se volvió una copia de la gestión de Mauricio Macri", perdiendo la esencia disruptiva que lo llevó al poder.

El influencer libertario apuntó a Karina Milei, por su rol de armadora nacional que consideró caótico: "Karina trajo a Pareja. Háganse cargo", disparó el streamer, rechazando la obediencia debida hacia el armador bonaerense respaldado por la hermana del Presidente. Sarubbi dijo que hay un "temor reverencial" dentro de LLA, sugiriendo que muchos ven los problemas pero callan por miedo a perder sus empleos o beneficios económicos en el Estado.

El comunicador aseguró que se terminó el tiempo de ocultar las diferencias para no dañar el proyecto de país frente a lo que considera una traición. "Nadie en la puta vida nos va a obligar a bancar a Pareja", sentenció, en línea con lo que sostienen Gordo Dan y buena parte de 'Las Fuerzas del Cielo'.

Danann: "Nos cagaron..."

Finalmente el que agitó la interna libertaria con más declaraciones filosas fue el influencer, youtuber y músico Danann, en diálogo radial con la periodista Romina Manguel: "Lo voy a decir con todas las letras: 'Muchachos, nos cagaron... Vinieron a hacer lo mismo de siempre con los mismos de siempre'", señaló Danann en obvia alusión al gobierno de Javier Milei.

​"Tiene que haber un verdadero recambio generacional y quizás sí, aquel muchacho y no tan joven, hablemos de gente que tenga entre veintipico y 50 pirulos, se meta en el barro, o nos metamos en el barro y empecemos a hacer política de verdad, porque ninguna de las personas -incluso estoy hablando de militantes del partido libertario, que realmente creyeron en un proyecto y que han sido desplazados por la casta de turno en cada provincia y en cada municipio-, hoy es parte del gobierno".

"Este no es un gobierno liberal, no es un gobierno liberal.... Expresamente han dicho y han publicado en sus redes sociales que no hay lugar para libres pensadores en La Libertad Avanza. El momento en que renunciaste a tu libertad de pensamiento y de conciencia renunciaste a las ideas de la libertad", concluyó, en obvio mensaje a los hermanos Milei.

HB