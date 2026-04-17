El vapeo aumenta los riesgos para la salud.

Un estudio de la Universidad de Finlandia advierte que los cigarrillos electrónicos incrementan el riesgo de presión arterial alta, y problemas cardiovasculares similares al tabaquismo tradicional.

La investigación, basada en datos de 6.200 personas, reveló que fuman al menos una vez por semana presentan un 46% más de probabilidades de desarrollar hipertensión en comparación con quienes no consumen nicotina.

Entre los fumadores habituales, el riesgo sube al 51%. Desde distintas organizaciones científicas remarcan que los adolescentes que vapean tienen tres veces más riesgo de iniciarse en el tabaquismo convencional y que el consumo de un solo cigarrillo electrónico disminuye la función pulmonar.

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Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de estos dispositivos contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva que incrementa la dependencia.

Además las edades de inicio comienzan entre los 12 y 13 años y esto genera alerta entre los profesionales por las secuelas que puede generar a temprana edad sin que los padres lo noten.

Los especialistas también aseguran que la publicidad encubierta en redes sociales, es muy efectiva para presentar la vapeo como algo moderno , seguro y menos peligroso que un cigarrillo tradicional .