Descubren un papiro debajo de las vendas de una momia

Un equipo internacional de arqueólogos realizó un hallazgo inesperado en una tumba del antiguo Egipto: un fragmento de papiro oculto entre las vendas de una momia. El descubrimiento, que tuvo lugar en una necrópolis cercana a Luxor, podría aportar nueva información sobre prácticas funerarias y creencias religiosas de hace más de dos mil años.

Según informaron los investigadores, el papiro fue detectado mediante estudios de imagen no invasivos, como tomografías computadas, que permitieron observar elementos ocultos sin dañar los restos. Posteriormente, un minucioso trabajo de conservación permitió extraer el documento en condiciones relativamente estables.

El texto, escrito en jeroglíficos, se encuentra en proceso de traducción. Los primeros análisis sugieren que podría tratarse de un pasaje vinculado al Libro de los Muertos, una recopilación de fórmulas y conjuros destinados a guiar al difunto en su tránsito hacia el más allá. Sin embargo, los especialistas no descartan que incluya variaciones o fragmentos inéditos.

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“El hecho de encontrar un papiro dentro de las vendas abre nuevas preguntas sobre los rituales de momificación. No era una práctica habitual o, al menos, no está ampliamente documentada”, explicó una de las arqueólogas del equipo.

El hallazgo también pone en evidencia el avance de las tecnologías aplicadas a la arqueología. Técnicas modernas permiten descubrir elementos invisibles a simple vista y preservarlos sin comprometer su integridad, lo que amplía las posibilidades de investigación en contextos delicados.

Desde la comunidad científica destacan que este tipo de descubrimientos no solo aporta datos sobre el individuo momificado, sino también sobre el contexto cultural y religioso de la época. En ese sentido, el papiro podría ofrecer pistas sobre la identidad del difunto, su estatus social o las creencias particulares de su entorno.

Los trabajos de análisis continuarán en los próximos meses, mientras el equipo evalúa la posibilidad de exhibir el papiro en un museo una vez finalizado el proceso de conservación. El hallazgo, aseguran, es un recordatorio de que el antiguo Egipto aún guarda secretos por revelar bajo sus arenas milenarias.