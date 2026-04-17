Running en Argentina: 1 de cada 3 participantes es menor de 30 años

Un reciente relevamiento sobre participación en actividades sociales, educativas y laborales reveló un dato que marca tendencia: uno de cada tres participantes tiene menos de 30 años. El informe, elaborado por consultoras privadas y organizaciones civiles, destaca el creciente protagonismo de las nuevas generaciones en distintos ámbitos de la vida pública.

Según el estudio, la presencia de jóvenes se incrementó de manera sostenida en los últimos años, impulsada por factores como el acceso a la educación superior, la digitalización y una mayor participación en espacios de debate y decisión. En particular, se observa una fuerte inserción en iniciativas vinculadas al emprendedurismo, la tecnología y el activismo social.

Especialistas señalan que este fenómeno no solo refleja un cambio demográfico, sino también cultural. “Las nuevas generaciones buscan involucrarse más temprano en proyectos que tengan impacto, tanto en lo profesional como en lo social”, explicó un analista consultado. Además, destacó que el uso de herramientas digitales facilita la organización y difusión de iniciativas impulsadas por jóvenes.

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El informe también advierte sobre desafíos pendientes. Si bien la participación crece, persisten brechas en el acceso a oportunidades, especialmente en contextos de vulnerabilidad. La inserción laboral continúa siendo uno de los principales obstáculos, con altos niveles de informalidad y dificultades para acceder a empleos estables.

En el ámbito empresarial, muchas organizaciones comenzaron a adaptar sus estrategias para captar y retener talento joven. Programas de capacitación, esquemas de trabajo flexible y propuestas con propósito social aparecen entre las principales demandas de este grupo etario.

Por su parte, desde el sector público destacan la necesidad de diseñar políticas que acompañen esta tendencia. “Es fundamental generar condiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse y participar activamente en la economía y la sociedad”, señalaron fuentes oficiales.

El dato de que uno de cada tres participantes es menor de 30 años no solo confirma el peso creciente de este segmento, sino que también plantea interrogantes sobre cómo integrar sus demandas y expectativas en un contexto de transformación económica y social.