La interna dentro de La Libertad Avanza explotó tras la citación a indagatoria de once tuiteros por supuestas amenazas a Sebastián Pareja, armador bonaerense respaldado por Karina Milei. La denuncia, sumada a otros movimientos en el oficialismo, provocó un fuerte cruce tuitero entre el “Gordo Dan” y Lilia Lemoine, quien sugirió que los militantes que no apoyen a Pareja deberían “dejar de seguir” al presidente.

Daniel Parisini, que se identifica con Santiago Caputo, salió al choque con Lemoine argumentando que ella no tiene “potestad para echar a nadie” del partido. Esto sucedió luego de que ella hiciera referencia a que @Witchreinaa, también identificada con el espacio de Caputo, debería dejar de seguir a Milei por no haber “bancado” a Pareja.

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Entonces, la legisladora volvió a responder, criticando a Parisini. “Bancaste a [Victoria] Villarruel y a [Marcela] Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, escribió.

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El Gordo Dan contraatacó: “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó”, expresó.

En clave tuitera, Parisini agregó: “Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”.

“Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... ¿no creo que seas tan boludo como Mengolini? ¿O sí? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas”, contraatacó la titular de la Comisión de Juicio Político.

Esa chicana hizo referencia a que el tuitero tiene su programa en el streaming Carajo, que comparte dueño con Blender, un espacio que apunta al nicho kirchnerista o progresista.

Ante esa crítica, Dan remató: “Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo dos puntos más de IQ que Fijap. Te mando un abrazo”, en referencia al youtuber libertario Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, cercano a Karina Milei.

Aún enojada, Lemoine cerró la discusión con un “Ya está, renunciá a la banca. Ganaste Dan”.

Antes de eso, la diputada le explicó a otro usuario: “banco a Milei y por eso banco a Pareja […] no lo vi traicionar a Javier”. No conforme con eso agregó: “Como sí vi a otros que por soberbia o inmadurez fueron funcionales a sus enemigos”.

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Además, Lemoine no perdió oportunidad para expresarse sobre el escándalo de Adorni y dijo: “Yo defiendo a Pareja igual que a Adorni, Sandra o a Santi Caputo. O al mismísimo Dan...”.

Sin embargo, la disputa no quedó entre ellos dos: el debate incluyó también a los fieles digitales de Caputo.

No obstante, Romo, jefe de bloque de diputados de LLA en Buenos Aires y mano derecha de Caputo, salió hoy a respaldar la posición de Parisini. “Por favor, ninguno deje de seguir a Milei. Tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar”, expresó Romo.

A Romo y “Gordo Dan” se sumaron Lucas “Sagaz” Luna, exdirector titular de Intercargo y referente de LLA en Tres de Febrero, y Mariano Pérez, dueño del canal de streaming Break Point.

RG/ff