La tapa del Diario PERFIL del sábado 18 de abril de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.130 del Diario PERFIL, de este sábado 18 de abril de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

La guerra de los bizarros de LLA aumenta la interna entre karinistas y caputistas. Día de furia entre los personajes más llamativos del entorno presidencial. El apoyo de la hermana del Presidente a Sebastián Pareja en contra de Las Fuerzas del Cielo inició la confrontación en las redes. El Gordo Dan y Lilia Lemoine fueron los más intensos en un contexto en el que sobraron los reproches y pases de facturas. La pelea habla de un creciente estado de crispación y de un caos que comenzó en la provincia de Buenos Aires y se viralizó de inmediato.

FMI. El organismo aprobó al Gobierno, pero con tirones de oreja a Caputo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El PAMI pagó algunas de sus deudas, pero no la de los remedios oncológicos.

El Presidente inicia un viaje a Israel para apoyar a un Netanyahu cuestionado.

Kicillof en Barcelona: la gira del gobernador que puede ser candidato. Estuvo en una cumbre del progresismo y se reunió con Gabriel Boric; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; Gustavo Petro y Joan Manuel Serrat.

El estrecho camino hacia la paz. Ayer se reabrió Ormuz y Donald Trump dijo que el acuerdo “está muy cerca”. El precio del petróleo bajó. En el Líbano, volvieron algunos evacuados a sus casas. Avances que esperanzan.

Preocupación por la ola de amenazas de tiroteos en las escuelas.

Gerchunoff: Milei y la fractura social. Una entrevista exclusiva con Fontevecchia.

Perú. Un candidato de izquierda puede ir al balotaje con Keiko Fujimori. Incertidumbre a casi una semana de la elección.

Pity Álvarez. El fiscal Abraldes pidió que se fije la fecha para juzgar al cantante por el homicidio que ocurrió en Villa Lugano.

Presos. En la ciudad de Dolores, una pareja fue a festejar su aniversario a un hotel de lujo y terminó detenida por una estafa.

Helen DeWitt. La escritora rechazó un premio literario de US$ 175 mil. El episodio habla de la lógica de los reconocimientos.

La IA será clave en el Mundial 26. La tecnología promete cambiar el fútbol.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Halperin, Hopenhayn, Guebel, Zajac, Odorico, López, Varoufakis, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

