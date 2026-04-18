Kicillof suma respaldo internacional en su pelea contra Milei y su candidatura 2027

Axel Kicillof avanzó en su proyección nacional con una gira por España, donde busca posicionarse como alternativa al modelo de Javier Milei, con respaldo de líderes progresistas y señales hacia una eventual candidatura presidencial en 2027.

“¡Kicillof! Me dijeron que estabas acá y quise venir a saludarte”. El gobernador bonaerense esperaba a Gustavo Petro en la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona cuando Joan Manuel Serrat se le acercó para saludarlo, en una escena que reflejó el clima político del viaje.

Invitado por el jefe de Estado español, Pedro Sánchez, el mandatario participó del foro Democracia Siempre, un espacio que busca consolidarse como referencia progresista global frente al avance de la derecha. En ese ámbito, su figura empezó a ser leída como la contracara del libertario argentino.

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Kicillof profundizó así su estrategia de expansión política, sumando una dimensión internacional a su armado con reuniones con dirigentes y empresarios que miran con desconfianza a una derecha cada vez más radicalizada.

La gira se dio en un contexto en el que el mandatario ya venía ampliando su presencia fuera de la provincia, con contactos con gobernadores e intendentes de todo el país, en medio de reclamos contra la “motosierra” impulsada por Milei. Ahora, ese movimiento sumó una nueva escala: empezar a proyectar hacia el exterior un peronismo con aspiraciones de volver al poder en 2027.

En su paso por España, el gobernador puso el foco en la búsqueda de inversiones para la provincia, pero también en consolidar vínculos políticos con dirigentes que buscan ponerle un freno a la derecha a nivel global.

“Kicillof está haciendo un trabajo importante en Argentina, no importa que no esté aquí, lo que importa es que derrote a Milei”, afirmó Aloizio Mercadante, presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. El dirigente brasileño iba a compartir un panel con el gobernador, que se retrasó por un encuentro previo con Petro.

El presidente colombiano, por su parte, fue más allá y sostuvo: “posiblemente sea el presidente de Argentina para sacarla de su colapso”, en un respaldo explícito a su proyección nacional.

Desde Barcelona, Kicillof también marcó posición sobre el escenario global: “la dirección que le está imprimiendo Donald Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño. Gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a manifestar su rechazo”.

El foro que encabeza Pedro Sánchez reúne, además, a líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, en una cumbre que busca consolidar una alternativa progresista frente al crecimiento de sectores conservadores y de ultraderecha.

El espacio Democracia Siempre se gestó originalmente en Chile por impulso de Gabriel Boric y ahora desembarcó en Europa con una ambición mayor: articular un bloque que dispute la agenda internacional frente a los últimos movimientos de la derecha global.

En ese escenario, Barcelona se convirtió en un punto de encuentro clave para un bloque que intenta reposicionarse y ofrecer una respuesta coordinada frente a los desafíos actuales, con la mira puesta en consolidar influencia tanto en Europa como en América Latina.

Durante su visita, Kicillof también mantuvo un encuentro con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien lo elogió por representar “la resistencia en la Argentina”. Además, se reunió con la vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz, una de las figuras relevantes del progresismo europeo.

La gira incluyó reuniones con representantes del sector privado, donde el mandatario buscó reconstruir niveles de confianza con inversores, en un intento por revertir la desconfianza que arrastra el kirchnerismo en ese terreno.

El “álbum de fotos” que fue a buscar sumó así a figuras de peso internacional como Sánchez y Lula, en una señal política hacia adentro y hacia afuera del país. Se espera que el presidente de Brasil también le dedique unas palabras a la próxima pelea presidencial que se dará en Argentina.

Este movimiento del gobernador bonaerense no es aislado. Forma parte de la construcción de su candidatura hacia 2027. Con Cristina Kirchner fuera de escena y Sergio Massa en silencio, el gobernador bonaerense se posiciona como uno de los principales referentes opositores al modelo de Milei y busca dejar en claro que su proyecto no se limita a la provincia ni que el peronismo está aislado del mundo.