Lemoine se peleó con el Gordo Dan y se ahonda la interna de Karina y Santiago

El Gobierno sigue sumando conflictos en distintos planos. A la situación judicial de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, y una economía que no da signos de mejoría, distintos representantes del oficialismo como Lilia Lemoine, diputada nacional, y Daniel “Gordo Dan” Parisini, streamer libertario y dirigente de Las Fuerzas del Cielo, se dedicaron ayer a cruzar mensajes de alto voltaje vía X. Signos de un enfrentamiento que no tendrá resolución a corto plazo en el que también interviene un compañero de bloque de la cosplayer, Sebastián Pareja, titular del espacio bonaerense.

En horas de la tarde de ayer, la primera reacción de la Casa Rosada fue minimizar la pelea. Una respuesta de manual cuando escalan en la agenda pública este tipo de disputas. “Dan es así, no lo maneja nadie, responde de acuerdo a sus convicciones”, dijeron desde un despacho oficial de relevancia.

El médico y militante de La Libertad Avanza por lo pronto se dedicó a mantener silencio. No quiso responder ante la consulta de PERFIL sobre su visión del ida y vuelta con la legisladora. Sin embargo, algunos mensajes compartidos marcan que la distancia con Lemoine y la línea que ella representa en el oficialismo es total.

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Compartió un posteo de Santiago Caputo en X que dice “seamos libres, que lo demás no importa nada”. Palabras que muestran que para el sector juvenil que se mueve bajo la sombra del asesor presidencial no puede existir “obediencia partidaria” en la fuerza que preside Karina Milei, secretaria general de la presidencia.

Y hay libertad de expresión, incluso para diferenciarse de decisiones que son tomadas por la cúpula del espacio.

Parte de estas divergencias ya se plasmaron el año pasado. Al momento de armar las listas de candidatos para la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, el armador Sebastián Pareja, quien oficia además como titular del partido bonaerense, ignoró a casi todos los nombres que propuso la organización Las Fuerzas del Cielo. Lo que provocó una guerra a cielo abierto entre los militantes territoriales y los que suelen moverse en el ámbito digital, que todavía perdura.

De hecho, en la organización juvenil culparon a Pareja por la magra performance electoral, con el peronismo sacando el 47% de los sufragios y LLA con el 33%. Y hoy creen que traba el desarrollo y la incorporación de nueva militancia leal a las ideas de Javier Milei. Incluso, dan un paso más y señalan que se enfoca solamente en sumar a dirigentes con “prontuario”, como definió un cuadro violeta que camina el distrito bonaerense.

Por eso, Dan ayer compartió un tuit con una caricatura de Snake, el bandido de Los Simpsons, con una remera con la inscripción “I Love Pareja” enfrentándose a jóvenes con camisetas del Presidente. El dibujo lleva las siguientes palabras: “Alto, inspección de carnet para seguir bancando a Milei”.

Del lado del legislador nacional, no hay respuestas y consideran que no es momento de propagar batallas. Es una idea que no tiene ningún eco en Lemoine, que tiene una gran sintonía con Pareja, con Karina Milei y en especial con el jefe de Estado, quien hoy la banca y le dio un RT a un posteo sobre el conflicto.

La diputada está dispuesta a escalar la guerra contra los celestiales y no tuvo problemas en cuestionar el posicionamiento político de Parisini con respecto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Marcela Pagano.

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al Gobierno. Perdón. Me cansé”, respondió Lemoine a un posteo de X del militante libertario.

Parisini rechazó las acusaciones y afirmó que su respaldo fue “a toda La Libertad Avanza”. “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”, respondió.

Insinuó además que Lemoine carece de inteligencia: “Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente, te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que (Fran) Fijap. Te mando un abrazo”.