Pichetto con Monzó, Nardini y Kikuchi

En medio de un escenario político atravesado por reconfiguraciones y señales cruzadas en el peronismo, el actual diputado por la provincia de Buenos Aires, Miguel Pichetto, continúa activando multiplicando reuniones y conversaciones para conformar una alternativa a Javier Milei.

Es por eso que el experimentado legislador mantuvo un encuentro con el dirigente Emilio Monzó, con el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, los senadores provinciales Carlos Kikuchi y Marcelo Daletto, y el diputado bonaerense Luis Vivona.

El variopinto y heterogéneo grupo de dirigentes de la provincia de Buenos Aires se mostraron abiertos a trabajar en la conformación de un espacio que impulse una alternativa electoral el año próximo.

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Según informaron, la conversación giró en torno a la necesidad de profundizar canales de diálogo político y avanzar en una estrategia de unidad que permita conformar un frente competitivo a nivel nacional.

En ese marco, Nardini (quien mantiene buen vínculo con el kirchnerismo) fue el anfitrión territorial. Pichetto por su parte, destacó su gestión y la evolución del distrito. Nardini es un de los intendentes del conurbano que elección tras elección mantiene mayores niveles de apoyo.

En la mesa se remarcó el desarrollo de infraestructura urbana en Malvinas Argentinas, la expansión de espacios públicos y la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad, junto con políticas sociales y deportivas orientadas a la integración. Un combo que, hacia adentro, buscan mostrar como contraste frente al ajuste nacional que lleva delante la gestión libertaria.

Con independencia de los logros de la administración de Nardini, el eje estuvo puesto en la necesidad de construir volumen político. Los dirigentes coincidieron en que el contexto económico obliga a pensar acuerdos más amplios, con una agenda centrada en producción, empleo y desarrollo.

Por ahora, se observan movimientos incipientes. Pero el peronismo busca empezar a salir de la parálisis, y cada reunión suma en la acumulación. A su vez, Pichetto en cada movimiento hace hincapié en la idea de avanzar en la “unidad”.