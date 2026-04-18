Negre: “Hay cosas que Adorni no pudo justificar, es insostenible”

Cada vez son más los personajes que respaldan al Gobierno y advierten que la situación de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete “es insostenible” ante el avance de las causas judiciales que indagan su patrimonio y los viajes privados que realizó. A la declaración de Nicolás Marquez, el biógrafo oficial de Javier Milei cuestionando al funcionario, se sumó el propietario de La Derecha Diario, Javier Negre: “Hay cosas que Adorni no pudo justificar”. Aunque aclaró: “No condenaría de antemano”.

La declaración del empresario generó ruido, uno más, puertas adentro. Porque el español siempre respaldó al oficialismo y tiene un medio que propaga las noticias afines a La Libertad Avanza.

Pero siente que el exvocero presidencial cruzó límites al encarar viajes de todo tipo y color que todavía no logró justificar. Es una posición que gana adeptos dentro del ecosistema libertario, que ven cómo se está desgastando la imagen del Poder Ejecutivo.

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“Los viajes de Adorni no son de buen gusto para la militancia” y expresó que “se equivocó al incluir a su mujer al avión oficial”. En un contexto en el que afirmó: “No hay una crítica del ala dura del Gobierno para él”. Dijo, a su vez, que hizo una gran labor como portavoz, que el Presidente lo respalda, con una aclaración: “Si engañó, se tiene que ir del Gobierno”.

Márquez dio un paso más allá contra el funcionario a diferencia de Negre. El jueves comentó que el vocero presidencial es, en términos de poder y credibilidad, un “sujeto muerto” y un “cadáver político”.

El escritor no solo lo tildó de “mentiroso”, sino que redobló la apuesta al exigir su renuncia inmediata. Según el biógrafo, la permanencia del vocero en su cargo es insostenible tras haber “tergiversado” posiciones oficiales y haber faltado a la verdad en sus habituales conferencias de prensa.

La semana pasada dijo en un canal de noticias que la continuidad del ministro coordinador le está haciendo mal al oficialismo. Aclaró, de todos modos, que habló “a título personal” sin haber dialogado de este tema con el jefe de Estado.