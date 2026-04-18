Wado de Pedro con otra agenda

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el respaldo internacional al reclamo en favor de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. A través de su cuenta en X, el dirigente se dirigió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y destacó su apoyo a la consigna “Cristina Libre”.

El legislador forma parte de la delegación del Partido Justicialista que participa del Foro de Partidos Políticos de la FES junto a otros referentes regionales. Figura junto a Edinho Silva, presidente del PT (Brasil), Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (Uruguay), Conti Martinez, presidenta del Frente Amplio (Chile), y Mafe Carrascal, diputada del Pacto Histórico (Colombia).

“Presidenta @Claudiashein, gracias por acompañar el reclamo del pueblo argentino. Latinoamérica necesita a #CristinaLibre”, expresó el legislador en su publicación, en la que incluyó una referencia directa a la consigna utilizada por el kirchnerismo en defensa de la exjefa de Estado condenada por causas de corrupción.

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