Fueron a un hotel de lujo a festejar su aniversario y terminaron presos

El plan había funcionado la primera vez, pero cuando intentaron repetirlo, la historia cambió. Una pareja fue detenida en la ciudad de Dolores luego de regresar al mismo hotel donde días antes había concretado una estafa millonaria.

Todo comenzó el martes de la semana pasada, cuando Gonzalo Federico B. (40) y Estela Adriana L. (47) se alojaron en el Hotel Termal Dolores, dentro del Parque Termal de la ciudad, utilizando identidades falsas. Eligieron una suite diferencial, con acceso a spa, masajes y servicios exclusivos.

Pagaron con una tarjeta de crédito clonada. Según los voceros, el gasto total de la estadía superó los tres millones y medio de pesos.

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La maniobra salió a la luz cuando el verdadero titular del plástico, un hombre de Córdoba, detectó consumos que no reconocía y se comunicó con el hotel. A partir de ese momento, la DDI Dolores inició una investigación que comenzó a reconstruir el recorrido de la pareja.

La primera pista surgió de un número de teléfono que uno de los sospechosos dejó en la recepción.

A eso se sumaron las cámaras de seguridad, que registraron su salida a bordo de una Renault Kangoo blanca. Con esos datos, los investigadores avanzaron sobre sus perfiles en redes sociales, donde exhibían viajes y estadías en distintos hoteles del país.

Incluso, habían publicado imágenes del festejo en Dolores: pileta climatizada y hasta una cena romántica y una celebración que terminó convirtiéndose en evidencia.

Mientras la causa avanzaba, se determinó que la pareja había continuado su recorrido hacia Santiago del Estero. Pero el giro inesperado llegó pocos días después, el 11 de abril, cuando las cámaras municipales volvieron a detectar el mismo vehículo en el ingreso al hotel.

Esta vez, el final fue distinto.

La pareja intentó pagar una nueva estadía con otra tarjeta y documentación falsa. Al no poder acreditar su identidad y tras increpar a la recepcionista, fueron interceptados por efectivos encubiertos que ya seguían el caso. La detención se concretó en el lugar.

Durante los procedimientos posteriores, los investigadores secuestraron más de tarjetas tarjetas –entre crédito y débito–, teléfonos celulares, carnets falsificados y documentación vinculada a las maniobras. También encontraron registros que podrían conectar a la pareja con otras estafas similares.