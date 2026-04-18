Llevó a su hija muerta al hospital y se pegó un tiro: la dura revelación de la autopsia

La escena no dejó margen de dudas. El hombre llegó con la nena en brazos al centro de salud de San José de Pocitos. La entregó para que la atendieran, pero enseguida los médicos que la revisaron constataron que ya estaba muerta.

Lo que pasó después fue todavía más desconcertante. Mientras el personal confirmaba el fallecimiento de la pequeña, el padre empezó a moverse dentro del hospital. Entraba y salía. Llevaba una mochila. Y, en cuestión de minutos, sacó un arma y se disparó un tiro en la cabeza. Murió poco después.

El caso, ocurrido en la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia, quedó envuelto en una doble escena: la de una niña de cuatro años sin vida y la de un hombre que decidió quitarse la vida frente a quienes intentaban asistirla.

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Según confirmó en conferencia de prensa el coronel Ever Cosio, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Yacuiba, la menor había sido llevada al centro médico por su padre. Sin embargo, al constatar el personal médico el deceso, el hombre decidió pegarse un tiro con un arma de fuego.

La nena –identificada por sus iniciales M.R.V.– tenía 4 años. Su padre, Juan Marcelo Robles, de 30, era argentino y, según pudieron reconstruir los pesquisas, estaba desocupado. Vivían en la zona de frontera, en un contexto que ahora es parte de la investigación.

Las pericias. La autopsia fue el punto de quiebre. Lo que en un primer momento era una sospecha empezó a tomar forma concreta: la niña no murió por un hecho accidental. Fue asfixiada.

El informe médico forense determinó que la causa de muerte fue una “anoxia encefálica por asfixia mecánica, producto de compresión torácica y abdominal”, y estableció que se trató de una muerte de tipo homicida.

Además, los peritos encontraron múltiples signos de violencia en el cuerpo, algunos de larga data. No se trataba de lesiones recientes: había marcas compatibles con episodios ocurridos semanas o incluso meses antes.

“Los signos que presenta el cuerpo de la menor no son actuales, son signos antiguos, de semanas, de meses. No es un solo signo, son varios”, detalló Cosio en la conferencia de prensa.

Ese dato cambió la lectura del caso. Ya no se trataba solo de reconstruir las últimas horas, sino de entender el contexto en el que la nena había vivido.

¿Nadie vio nada? La investigación se concentra ahora en otro punto: el entorno familiar. Las autoridades bolivianas pusieron el foco en por qué nadie alertó sobre lo que pasaba en esa casa. Es que ningún familiar –y mucho menos algún vecino– dio cuenta del horror que vivía esa nena.

“Presumimos que el lugar donde habitaba la menor era un entorno donde se podían percatar de este tipo de hechos”, sostuvo Cosio, y lanzó una advertencia directa: “Es muy importante que como ciudadanos hagan conocer a las autoridades este tipo de situaciones para evitar llegar a estos extremos”.

La menor vivía con su padre. De acuerdo a los voceros, no había otros familiares en la vivienda. La madre, según se informó, estaría detenida en Bolivia –posiblemente en Oruro– en el marco de otra causa, y también quedó bajo investigación.

El padre, en tanto, no pudo ser interrogado. Se suicidó en el mismo lugar donde había llevado el cuerpo de su hija.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la nena habría sido asesinada del lado argentino, en la localidad de Salvador Mazza, y luego trasladada hasta el centro de salud en Bolivia.

El propio jefe policial deslizó esa posibilidad: el hombre habría llegado desde otro lugar con la menor ya sin vida o en estado crítico, lo que explicaría la diferencia entre la data de muerte y el momento en que fue ingresada al hospital.

La autopsia estableció que la niña llevaba entre 12 y 14 horas muerta al momento del examen. Ese desfasaje temporal es una de las claves que buscan reconstruir los investigadores.

Un caso abierto. Por lo pronto, el expediente quedó en manos del Ministerio Público de Bolivia, que trabaja en coordinación con fuerzas locales para reconstruir las horas previas, el contexto familiar y las posibles responsabilidades.

No se descarta la participación de terceros, aunque por ahora la principal línea apunta al padre.

Para las autoridades, el caso sorprende por el nivel de violencia. “Es un caso que nos llama la atención como fuerza pública”, reconoció Cosio. Y agregó, en tono de advertencia: “Hay situaciones que pueden ser evitadas si se actúa a tiempo”. Demasiado tarde, en este caso.

Reclamo en el Obelisco por el caso Ángel

Grupos de padres organizados y manifestantes se concentraron este viernes en el Obelisco para reclamar “Justicia por Ángel”, el nene de 4 años presuntamente asesinado en Comodoro Rivadavia, y exigir cambios en el funcionamiento de los juzgados de familia. La convocatoria incluyó una vigilia que se extendió hasta la noche y estuvo marcada por fuertes críticas a decisiones judiciales vinculadas al caso.

Durante la protesta, los asistentes pidieron la sanción de una ley contra falsas denuncias y cuestionaron la validez de determinados informes y pericias.

“No informes de parte, no pericias sin técnicas periciales”, fue una de las consignas que se repitieron en carteles y pancartas.

También reclamaron la incorporación de una “figura del arrepentido” para situaciones en las que, según sostienen, menores son obligados a declarar falsamente, y propusieron avanzar hacia un esquema de custodia compartida igualitaria como mecanismo de prevención.

El planteo incluyó además críticas al desempeño de los tribunales de familia y un pedido de “igualdad real” en los procesos judiciales.