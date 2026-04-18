Piden que se fije la fecha para juzgar a “Pity” Álvarez por un homicidio

El fiscal federal interino Sandro Abraldes pidió la reactivación inmediata de la causa contra el músico Cristián “Pity” Álvarez y reclamó que se fije fecha para el inicio del juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El planteo fue presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 27, donde el expediente permanece frenado desde hace años a raíz de informes que señalaban una supuesta incapacidad mental del imputado para afrontar el proceso.

En su presentación, el fiscal puso en duda ese diagnóstico y sostuvo que existen elementos recientes que contradicen esa conclusión. En particular, mencionó el recital que Álvarez brindó en diciembre pasado en el estadio Mario Kempes, en Córdoba, donde el músico se presentó durante tres horas.

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“El show de tres horas ha dejado en evidencia una coordinación cognitiva sostenida, interacción con el público, memoria operativa y tolerancia al estrés”, afirmó Abraldes, al señalar que ese desempeño exhibe “una organización conductual compleja” incompatible con las limitaciones alegadas por la defensa.

Además, el fiscal recordó que en marzo tanto peritos de la defensa como profesionales del Cuerpo Médico Forense concluyeron que Álvarez “dispone de una reserva cognitiva” suficiente para atravesar las distintas instancias del proceso penal.

Con ese respaldo, solicitó que se desestime un pedido de la defensa orientado a realizar una evaluación neuropsicológica más profunda, al considerar que ese planteo busca “la suspensión indefinida del juicio”.

En paralelo, Abraldes propuso que las audiencias tengan una duración máxima de tres horas, en línea con el tiempo que el músico logró sostener en su reciente presentación en vivo.

Álvarez fue detenido en julio de 2018 tras confesar el asesinato de Díaz. El juicio oral estaba previsto para comenzar tres años después, pero fue suspendido luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que no se encontraba en condiciones psíquicas de ser juzgado.