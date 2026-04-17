"Mis armas, los espero mañana": allanamientos y alarma por una ola de amenazas en escuelas de La Plata

La Justicia de Menores de La Plata intervino en dos viviendas de la localidad de Olmos después de la difusión de un posteo en redes sociales realizado por un alumno de 14 años que exhibía armas y lanzaba una advertencia directa: “Mis armas. Los espero mañana”. Ahora, la investigación quedó a cargo de la fiscal del fuero de Menores, Carmen Ibarra, quien ordenó los allanamientos en domicilios vinculados al estudiante del Colegio Emanuel.

A lo largo de los procedimientos, la policía secuestró rifles de aire comprimido, balines y los teléfonos celulares desde donde se habrían emitido los mensajes. Si bien el menor es inimputable por su edad, sus padres fueron advertidos y podrían enfrentar responsabilidades civiles por los daños derivados del pánico generado.

De la misma manera que los operativos en Olmos, el Colegio Nuestra Señora de Luján, en el centro de La Plata, debió suspender sus actividades. Un adolescente ingresó al turno mañana con una réplica de un arma de puño, lo que provocó que los padres retiraran de urgencia a sus hijos en medio de una confusión generalizada.

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Ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país: investigan un posible reto viral

Los episodios no son aislados. Se inscriben en una preocupante "ola" de amenazas bajo la consigna "Jueves 16 de abril, tiroteo. No vengan", que ha afectado a prestigiosas instituciones como el Carlos Pellegrini y el Lengüitas en la ciudad de Buenos Aires, además de escuelas en Tucumán, Córdoba y Salta.

La UFI N°16 y la DDI investigan un posible "reto viral" similar a amenazas de bomba pasadas

La sensación de psicosis colectiva tiene un antecedente inmediato y trágico: el asesinato de Ian Cabrera (13 años) el pasado 30 de marzo en San Cristóbal, Santa Fe, a manos de un compañero de 15 años vinculado a comunidades extremistas digitales. Ante este escenario, la respuesta política abrió una serie de cruces entre distintos actores.

A partir del reclamo gremial, el sindicato Suteba, encabezado por Roberto Baradel, marcó distancia con la gestión de Axel Kicillof y reclamó una intervención estatal más activa frente a los episodios de amenazas en escuelas. “La escuela sola no puede ni debe”, expresaron desde la organización, al tiempo que solicitaron la participación de especialistas en delitos cibernéticos para abordar el origen de los mensajes en redes sociales.

De esta manera, el silencio oficial de la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Flavia Terigi, generó malestar entre docentes y familias. Desde el área se difundieron únicamente protocolos generales de actuación, una respuesta que fue considerada insuficiente por distintos sectores, que advierten una situación de creciente desprotección institucional frente al avance de la violencia en entornos digitales.

“No aparezcan”: ya son 8 las amenazas de tiroteo en escuelas del Chaco

Por el momento, los organismos de protección del menor han tomado intervención para brindar asistencia a los jóvenes.

Habrían atacado en prisión al adolescente imputado por la masacre escolar de San Cristóbal

La tensión por el crimen de Ian Cabrera se trasladó al interior del sistema penitenciario de Santa Fe. Nicolás C., el joven de 16 años señalado como presunto partícipe secundario del tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno, habría sido blanco de un violento ataque en la Unidad Penitenciaria N°2 cuando mantenía una reunión con sus defensores.

A partir de fuentes judiciales, un grupo de internos habría aprovechado un descuido para incendiar el colchón de la celda del menor, provocando un foco ígneo que habría obligado a la intervención inmediata del personal penitenciario para evitar una tragedia mayor. De inmediato, los abogados habrían notificado a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Dicho planteo de la defensa exigiría que el Estado garantice la "integridad física y emocional" del joven. Su permanencia en un pabellón común —aunque sea de carácter juvenil— sería vista con extrema preocupación debido al alto perfil del caso y la profunda sensibilidad social que lo rodea. Cabe recordar que Nicolás C. se encuentra cumpliendo una prisión preventiva por 90 días, dictada el pasado 9 de abril.

Ian era hincha de River, arquero en las inferiores del Club Independiente local, hijo de una docente y un municipal

Tras el presunto ataque en la cárcel de Las Flores, la mirada de los actores judiciales estaría puesta ahora en la Cámara de Apelaciones de Rafaela. El tribunal debería resolver en los próximos días la apelación presentada contra la detención.

MV