“No aparezcan”: ya son 8 las amenazas de tiroteo en escuelas del Chaco

En medio de un clima de creciente preocupación, las amenazas de tiroteo en escuelas del Chaco ya suman al menos ocho casos entre el Gran Resistencia y el interior provincial. En las últimas horas se detectaron nuevos mensajes intimidatorios en instituciones de Presidencia Roque Sáenz Peña y Fontana, lo que derivó en la intervención policial y la activación de protocolos preventivos.

Desde la Policía confirmaron que se trabaja para identificar a los responsables y descartar riesgos concretos, en coordinación con autoridades educativas y familias.

Mensaje en un baño y un alumno bajo sospecha

Uno de los episodios ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica N°22 de Sáenz Peña, donde un estudiante encontró un mensaje escrito en el baño de varones que advertía sobre un presunto ataque armado previsto para el 23 de abril.

Tras la denuncia de la directora, intervino personal de la Comisaría Primera, que tomó declaraciones y avanzó en la investigación. En ese marco, un alumno de primer año fue señalado luego de ingresar al aula mencionando que “se iba a armar una tiroteada”.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Corrientes: fuerte operativo policial y revisión de mochilas

El estudiante aseguró que se trató de una broma y negó haber escrito el mensaje, que ya fue eliminado. Sin embargo, la causa continúa para determinar responsabilidades.

Amenaza directa en Fontana

En paralelo, se registró un hecho de mayor gravedad en la E.E.S. N°36 de Fontana, donde apareció una amenaza explícita: “Mañana viernes 17 le descargo el 38 a Juan de 4° 3ra”.

La situación generó alarma inmediata. Como medida preventiva, la Policía recomendó que el alumno mencionado no asista al establecimiento, mientras se dispuso un refuerzo de seguridad en los horarios de ingreso y egreso.

Anticipo de aguinaldo en Chaco: estará disponible desde el lunes 20

Un fenómeno que se repite y preocupa

Los episodios en Chaco se dan en un contexto más amplio de amenazas similares en distintas provincias, como Corrientes, donde también se activaron operativos, controles y protocolos especiales.

Aunque hasta el momento no se registraron ataques concretos, las autoridades no descartan ninguna hipótesis: desde bromas de mal gusto o desafíos virales en redes sociales hasta situaciones con potencial riesgo real. Desde la fuerza provincial remarcaron que se busca evitar el pánico y garantizar la seguridad en las escuelas, mientras avanza la identificación de los autores de los mensajes.