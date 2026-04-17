Crimen de “Wazón”: la autopsia revela cómo fueron los disparos que mataron a Jonathan Romero

La investigación por el homicidio de Jonathan Manuel “Wazón” Romero (30) sumó el informe preliminar de autopsia del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), que permite reconstruir con precisión la mecánica de los disparos que terminaron con su vida durante una fiesta en Resistencia.

De acuerdo al documento, la víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego con distintas trayectorias. Tres de ellos presentaron orificio de entrada y salida, mientras que un cuarto proyectil quedó alojado en el cuerpo y fue extraído durante el examen forense.

El disparo que provocó la muerte

El estudio identifica con claridad el tiro fatal: ingresó por el pecho izquierdo y atravesó ambos pulmones, perforando además la arteria pulmonar y el esófago, para finalmente salir por la espalda.

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Ese recorrido generó una hemorragia interna masiva (hemotórax bilateral) que derivó en un shock hipovolémico, mecanismo que los peritos señalaron como la causa directa del fallecimiento.

Según el informe, se trató de una muerte violenta producida exclusivamente por la pérdida de sangre, sin otros factores concurrentes.

Trayectorias múltiples y evidencia clave

El análisis incluye un esquema donde se marcan los puntos de impacto en el cuerpo: tórax, abdomen, zona lumbar y muslo izquierdo, lo que evidencia la multiplicidad de disparos.

Entre las lesiones relevadas se describen un impacto abdominal que atravesó el cuerpo sin comprometer órganos vitales, un disparo en el muslo izquierdo con entrada y salida y un proyectil que ingresó por la región lumbar derecha y quedó alojado en músculos paravertebrales.

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Este último será sometido a pericias balísticas, consideradas fundamentales para avanzar en la identificación del arma utilizada.

El estudio tanatológico ubicó la muerte entre 4 y 6 horas antes de la autopsia, en línea con el momento en que Romero fue hallado tras la balacera y trasladado al Hospital Perrando, donde ingresó sin signos vitales. El cuerpo presentaba lesiones compatibles con asistencia médica reciente, prendas perforadas y abundantes manchas de sangre.

Impacto en la causa judicial

Los datos forenses se incorporan a una investigación que ya tiene tres detenidos, entre ellos Damián Escalante, señalado como principal sospechoso, junto a su madre y un joven acusado de haber facilitado el arma.

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La fiscal Ana González de Pacce había advertido previamente sobre el temor de los testigos, y no descartó medidas para garantizar sus declaraciones. El informe de autopsia aporta ahora una base científica central para sostener la acusación, en una causa donde aún resta determinar con precisión el rol de cada implicado.

Pese al avance de las pruebas, el motivo del ataque continúa sin esclarecerse. Las primeras hipótesis indican que el hecho se habría originado en un conflicto menor durante una fiesta de cumpleaños, sin antecedentes previos entre los involucrados.