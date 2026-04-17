Anticipo de aguinaldo en Chaco: estará disponible desde el lunes 20

El anticipo de aguinaldo para empleados públicos del Chaco estará disponible desde el próximo lunes 20 de abril, según confirmó el presidente del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), Livio Gutiérrez.

De acuerdo a lo informado, se trata de una herramienta de acceso voluntario, que permitirá a los trabajadores estatales cobrar de manera anticipada una parte del Sueldo Anual Complementario (SAC). “El anticipo va a estar disponible desde el lunes 20 y como siempre será de carácter voluntario”, explicó Gutiérrez.

La implementación fue definida tras una reunión entre autoridades del banco, el área económica y la Secretaría de Coordinación de Gabinete, donde se avanzó en los aspectos operativos para su puesta en marcha.

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Desde la entidad detallaron que el anticipo funciona como un préstamo de acceso rápido, diseñado para facilitar la organización de gastos personales y familiares, además de impulsar el consumo en la economía local.

Los empleados podrán gestionar el anticipo a través de la plataforma NBCH24 Online Banking, tanto en su versión web como en la aplicación móvil, y también mediante cajeros automáticos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida forma parte de una "política de acompañamiento financiero que busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizar la actividad económica en el territorio chaqueño".