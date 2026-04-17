Recortes en el Servicio Meteorológico Nacional: alertan por el cierre de observatorios en Corrientes

El plan de ajuste implementado por el Gobierno nacional en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comenzó a mostrar sus consecuencias directas en territorio correntino. La responsable de agroclimatología del INTA, ingeniera agrónoma Carolina Fernández, denunció que las cesantías de trabajadores especializados derivaron en el cierre operativo de observatorios clave y en la pérdida de información crítica para sectores estratégicos.

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Según detalló la profesional, el impacto más severo se registró en la localidad de Mercedes, donde el observatorio dejó de funcionar tras el despido de sus dos observadores. Una situación similar atraviesa la sede de Paso de los Libres, donde también se notificaron dos cesantías, poniendo en duda la continuidad de la toma de datos hora a hora en esa zona de frontera.

El riesgo de perder 30 años de datos

Fernández subrayó que la labor del observador meteorológico no puede ser reemplazada fácilmente por la tecnología. "El observador tiene un estudio intensivo de un año y medio, regulado por el SMN y avalado por la Organización Meteorológica Mundial. No es alguien improvisado", explicó a radio Continental Corrientes.

La especialista advirtió que el recorte rompe la continuidad de las series estadísticas: "Para definir un clima necesitamos 30 años de datos consecutivos. El observador toma datos manuales hora a hora; con estos despidos perdemos el comparativo histórico y la capacidad de emitir alertas precisas".

Fallas en la automatización y mapas en gris

Respecto a la propuesta oficial de automatizar las estaciones, la ingeniera fue tajante: "Las estaciones automáticas fallan". Según explicó, si un sensor se traba o deja de emitir, se pierde todo el registro si no hay un humano que valide la información.

Un ejemplo claro de esta degradación del servicio ocurrió en el mes de marzo, cuando el mapa de sequía de la Argentina llegó "en gris". Fernández reveló que esto sucedió porque el personal encargado de procesar esos análisis ya estaba bajo riesgo de despido o realizando medidas de fuerza, lo que dejó a los productores sin una herramienta vital para la toma de decisiones.

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Seguridad aérea en peligro

Finalmente, la profesional del INTA recordó que el Servicio Meteorológico es una pieza fundamental para la aeronavegación. "El SMN funciona en los aeropuertos porque los aviones necesitan la referencia constante. Sin observadores, la actividad en las terminales aéreas se verá seriamente afectada", concluyó, señalando que la falta de medición de consecuencias por parte del Ejecutivo nacional pone en riesgo tanto la seguridad como el desarrollo productivo de Corrientes.