Diputado del PRO: "Macri no descarta ser candidato a presidente"

El diputado nacional Fernando de Andreis expresó que Mauricio Macri “no” descarta ser candidato a presidente en las elecciones 2027.

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¿Macri candidato?

“Descartar algo faltando tanto tiempo es un poco fuerte, pero te diría que hoy no está para ser candidato el año que viene, pero sí trabajando fuerte en la reconstrucción del partido”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia.

Aunque cuando se le preguntó por sí o por no, si descartaba la candidatura del expresidente para los comicios del próximo año, la respuesta fue “no”.

Macri en NEA

“Estuvimos hace unas semanas en la ciudad de Buenos Aires haciendo el encuentro en Parque Norte, vinieron más de 3 mil dirigentes de todo el país con una energía increíble”, recordó el legislador del PRO.

“Vamos a hacer algo parecido hoy acá en el NEA en el Chaco, juntando gente de la dirigencia del NEA, de Formosa, de Chaco, Misiones, Corrientes”, agregó.

“Para nosotros es fundamental la reconstrucción del partido, volver a ser competitivos, por ahí empezar de abajo hacia arriba. Creemos que es muy importante para la Argentina que el PRO esté bien, esté firme”, aseguró.

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El PRO en Diputados

“Nosotros con humildad reconocemos que la gente en el 2023 lo votó al presidente Milei para llevar adelante el cambio con una agenda similar, no la misma por supuesto, a la que venimos proponiendo hace 20 años”, sostuvo De Andreis.

Y luego completó: “Estos dos años en el Congreso lo demostramos, salvándole las papas muchas veces muy por encima de lo que hacían los diputados del oficialismo promedio”.

“Lo vamos a seguir haciendo pero también en temas que no estamos de acuerdo, vamos a levantar la mano también para manifestar ese desacuerdo. Esperando con mucha ansia la reforma tributaria porque creo que la clave pasa por ahí, habiendo estabilizado la economía”, precisó.

Por último consideró que “si no se bajan impuestos va a estar complicado”.