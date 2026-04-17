Aracre: "Adorni tiene el cuero más duro que el mío, yo duré poco en una tormenta en el gobierno de Alberto"

El economista Antonio Aracre aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “tiene el cuero bastante más duro que el mío” al referirse a la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario.

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El caso Adorni

“Yo tengo una postura muy pragmática en ese sentido. ¿Cómo se siente la persona que está atravesando eso?”, planteó el panelista de Duro de Domar.

“Yo trato de ver el lado humano, la verdad que lo que me pasó con Massa en el gobierno anterior, 24 horas duré en esa tormenta de tinieblas espantosas, mediáticas y demás, y me fui”, recordó en declaraciones a Radio con Vos.

“Mi fortaleza emocional no me permitía ir un día más o estar un día más”, subrayó Aracre.

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“No le hace tan mal la situación”

Además señaló que “evidentemente a diferencia de lo que piensa Patricia, Manuel tiene el cuero bastante más duro que el mío, por lo visto no le hace tan mal la situación”.

“Eso puede ser una cosa. Es verdad que sus hijos son muy chiquitos. Los míos eran adolescentes”, precisó

“En primera instancia depende de Manuel. Supongamos que dice ´no, yo me quiero quedar´. Ahí en ese caso yo soy de la idea de que la Justicia por lo menos tendría que expedirse en una indagatoria o algo donde se verifique si finalmente hubo delito o no”, concluyó Aracre.