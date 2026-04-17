Reclamos del transporte de carga: “Había camioneros que querían trabajar y eran amenazados”

El presidente del Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Marcos Hermanson, pasó por Canal E y se refirió a que el conflicto del transporte de granos en Argentina, agravado por la suba internacional del petróleo tras la guerra en Medio Oriente, ya genera fuertes tensiones en toda la cadena agroindustrial.

“Estamos minuto a minuto transitando una situación, un conflicto que se vino agravando en los últimos días”, sostuvo Marcos Hermanson, al explicar que el origen del problema está en el encarecimiento de los combustibles: “La guerra en Medio Oriente es tal vez la que está marcando y generando este tipo de distorsiones o de aumentos en los precios de los combustibles y de la energía en general”.

Se complica el desarrollo de las negociaciones

El traslado de esos costos al mercado local derivó en reclamos del transporte, pero marcó diferencias en la forma en que se desarrollaron las negociaciones: “De las cuatro entidades que iniciaron el reclamo, había tres de ellas que estaban dispuestas a acordar para poder destrabar el conflicto”. Sin embargo, advirtió que una de ellas endureció su postura: “No solo se opuso, sino que después volvió hacia atrás y subió muchísimo la pretensión cuando estaba muy cerca de poder cerrar”.

Uno de los puntos más críticos señalados por Hermanson es la metodología de protesta. “Lo que me parece que no está funcionando es esto del apriete y la extorsión”, afirmó.

Amenazas a los trabajadores del transporte de cargas

Según detalló, la situación en las rutas es grave: “Había muchísimos camioneros que querían trabajar y esta gente eran amenazados”. Incluso denunció hechos concretos: “En algunos casos hubo agresiones físicas. Ni hablar de las amenazas”.

El conflicto no solo afecta a productores y transportistas, sino también a los puertos y compromisos internacionales. “Adentro de los puertos la mercadería tiene que descargarse porque hay barcos a la espera”, explicó el entrevistado, y advirtió sobre los costos: “Un barco detenido en un puerto sin operaciones representa un costo altísimo”.

Además, subrayó el riesgo para la reputación del país: “El comercio de granos en la Argentina ha sido casi un ejemplo a nivel global”. Pero este tipo de situaciones “van en detrimento de ese muy buen sistema de comercialización”.