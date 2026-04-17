Girasol: “El 90% de lo que se produce en Argentina se transforma en aceite y harinas”

El industrial, Federico Albrecht, analizó para Canal E que la cadena del girasol en Argentina atraviesa uno de sus mejores momentos, con proyecciones que superan las 6 millones de toneladas y expectativas que incluso rozan los 7 millones.

“Prácticamente el 90% de lo que se produce en Argentina se transforma, se transforma en aceite y se transforma en harinas”, afirmó Federico Albrecht, destacando la alta capacidad de industrialización del país. Según explicó, este nivel de procesamiento convierte al girasol en una cadena eficiente, con bajo porcentaje de exportación como grano sin procesar.

Los problemas de logística impiden la mayor exportación de girasol

El crecimiento del sector tiene, sin embargo, ciertos límites operativos. “Lo que está faltando ingresar como para que pase un poco más de los 7, que no va a ser mucho, es lo que queda en los campos todavía por una cuestión logística que no pudo llegar la industria”, señaló.

Aún así, Albrecht destacó que la industria apuesta a expandir su capacidad: “La gran industria está apostando a poner y dar más capacidad de molienda para que esto no suceda”. El desafío, agregó, no es solo procesar más, sino colocar esos productos en el mercado internacional.

Según desarrolló, el punto crítico es avanzar en exportaciones con mayor valor agregado. “Tenemos que colocar ese pellet o ese pellet que es el producto que realmente tenemos que buscarlo en un mercado”, sostuvo.

La necesidad de que intervenga el Estado

En esa línea, el entrevistado remarcó la necesidad de políticas públicas: “Lo que nos hace falta en Argentina es terminar de tener el compromiso total gubernamental donde otorguen los marcos necesarios para que la reglamentación de exportación sean favorables para poder hacerlo a la alta valor acá en nuestro origen”.

El desarrollo del girasol también impacta en las economías regionales. Desde su experiencia en Santa Fe, subrayó el rol de la industria local. “Somos casi 100 directos y somos más de 600 directos”, planteó, en referencia al empleo generado en una localidad de apenas 8.500 habitantes.