“Efecto manada”, así definió un experimentado operador bursátil la baja constante que está teniendo el dólar

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, habló con Canal E y analizó que el mercado cambiario argentino atraviesa un período de marcada estabilidad, con un dólar contenido y sin grandes sobresaltos pese al contexto internacional volátil.

Quintana señaló que el principal sostén de la estabilidad cambiaria es el ingreso constante de divisas: “Estamos con mucha tranquilidad, el flujo de ingresos se mantiene constante, hay muy buen nivel de ingresos de parte de los exportadores agropecuarios”.

La explicación detrás de la baja del dólar

A este fenómeno se suman otros sectores que fortalecen la oferta de dólares: “A los que hay que sumar exportación de minería y combustible, viene subiendo también la exportación de servicios al exterior”.

Según Quintana, este escenario genera una presión bajista sobre el tipo de cambio: “El tipo de cambio refleja con bajas la mayor afluencia de divisas”. Incluso describió un comportamiento típico del mercado: “Se genera un efecto, digamos, yo lo llamo un efecto manada”.

La percepción del comprador de dólares

En concreto, explicó que, “el que tiene que vender o va a vender, se apresura a vender antes de que la baja continúe”, mientras que “el que tiene para comprar o puede comprar, trata de postergarlo”. Este comportamiento “incrementa la oferta, disminuye la demanda y los precios caen”.

Con respecto a la caída del precio del petróleo tras la apertura del Estrecho de Ormuz, el entrevistado relativizó su impacto inmediato en Argentina: “En el mercado de cambios local estamos un poco aislados de todos esos fenómenos”.

De hecho, remarcó que incluso en momentos de tensión global “el mercado de cambios no reaccionó con subas, todo lo contrario, viene operando con bajas”. Sin embargo, advirtió que sí podría haber efectos indirectos: “Eso puede disminuir un poco el flujo de ingresos, si baja el precio del petróleo, los exportadores de combustibles tendrán menores ingresos”.