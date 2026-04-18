Perú: un candidato de izquierda podría ir al balotaje con Keiko

Un candidato de izquierda radical y otro ultraconservador pelean voto a voto por el segundo lugar en las elecciones de Perú, y por ende el pase al balotaje, en medio de nuevos retrasos en el escrutinio por la objeción de miles de actas de la primera vuelta electoral.

Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, ya obtuvo el primer puesto con el 17% de los votos.

Con un 93% de las actas contabilizadas, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga disputa el cupo con el dirigente de izquierda Roberto Sánchez, quien le lleva menos de 7 mil votos de ventaja, ambos con un 11,9% de las preferencias.

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Los conteos avanzan muy lentamente debido a que unas 5.400 actas han sido objetadas. Los tribunales electorales deberán revisarlas antes de sumarlas al cómputo.

“Estamos hablando de más de un millón de votos” en juego, que “representa casi el 6% del total”, dijo Álvaro Henzler, presidente de la ONG Transparencia.

Según Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los resultados finales podrían tardar en conocerse hasta fines de abril. “Aún sigue abierta la definición” para saber el rival de Fujimori en el balotaje del 7 de junio, afirma.

Las presidenciales del domingo, con un récord de 35 candidatos, estuvieron marcadas por problemas en la distribución de urnas y boletas de votación, lo que retrasó la apertura de la jornada en varios centros electorales en Lima.

En una agitada elección en la que policías y fiscales intervinieron las instalaciones de la ONPE, organizadora de los comicios, unos 50 mil electores se quedaron sin votar y las autoridades debieron ampliar el plazo hasta el lunes.

El caos logístico es apenas un reflejo de una profunda crisis política. Aunque es una de las economías más estables de la región, Perú ha tenido ocho presidentes en la última década, la mitad de ellos destituidos por el Congreso.

Además, desde 2018, enfrenta una escalada del crimen: los homicidios se duplicaron y las extorsiones aumentaron ocho veces.

El actual mandatario interino, José María Balcázar, en el poder desde febrero tras la destitución de su antecesor José Jerí, estaba impedido de postularse. El ganador del próximo balotaje lo relevará el 28 de julio.