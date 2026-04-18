Recelos de las navieras y temor a las minas

Representantes del sector naviero acogieron con cautela el anuncio de Irán y de EE.UU. de que reabrían la crucial ruta comercial del estrecho de Ormuz al transporte de mercancías, tras casi siete semanas cerrada.

El cierre del estrecho por parte de las fuerzas iraníes dejó atrapados a cientos de barcos en el Golfo y disparó los costos del transporte de mercadería, ya que los capitanes evitan la región por temor a ataques o minas.

Nils Haupt, portavoz del gigante alemán del transporte Hapag-Lloyd, que tiene barcos varados en el Golfo, declaró que la reapertura era “en general... una buena noticia”. Sin embargo, advirtió que las navieras aún necesitaban detalles sobre qué ruta podrían seguir los buques y en qué orden, debido al temor a las minas marinas.

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“Mil barcos no pueden simplemente dirigirse ahora a la entrada del estrecho, eso sería un caos. Ellos (los iraníes) necesitan dar órdenes claras”, señaló.

Jakob Larsen, de la importante asociación naviera BIMCO, afirmó que aún “no está claro el estado de las amenazas de minas en el plan de separación del tráfico marítimo (de Irán), y creemos cree que las compañías navieras deberían considerar evitar la zona”,

Según datos de Bloomberg, este viernes había alrededor de 770 buques utilizados para el transporte de mercancías que enviaban señales de transpondedor dentro del Golfo, de los cuales unos 360 eran buques petroleros y gasíferos. Antes de la guerra, el promedio diario de cruces del estrecho era de aproximadamente 120.