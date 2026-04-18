Reabren Ormuz y hay euforia en los mercados: baja el petróleo y suben las Bolsas

Los mercados estallaron de euforia este viernes, cuando Irán anunció que habían reabierto el estrecho de Ormuz, un paso vital para el petróleo y el comercio mundial. Esto fue ratificado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien adelantó que estaban “muy cerca” de un acuerdo final con la República Islámica.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el período restante del alto el fuego”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Irán había puesto como condición para continuar las negociaciones con Washington una tregua en Líbano, donde el grupo proiraní Hezbollah enfrenta a las tropas de Israel.

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Trump acogió con satisfacción el anuncio de Irán, diciendo “¡Gracias!” en una publicación en su plataforma de redes sociales, pero también advirtió que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes continuaría.

El magnate inmobiliario resaltó que Irán había aceptado “no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz”. “¡Ya no se utilizará como arma contra el mundo!”, celebró.

Además, Trump dijo que los iraníes están removiendo minas del estrecho de Ormuz con la asistencia de Washington. “¡Irán, con la ayuda de EE.UU., está retirando todas las minas marinas!”, escribió en su red Truth Social.

Pero aclaró que “el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente, hasta que nuestra transacción con Irán esté completa al 100%. Este proceso debería ser muy rápido”, apuntó.

Avanza el acuerdo. En la tarde del viernes, Trump aseguró que no quedan “puntos conflictivos” para concluir un acuerdo de paz que permita terminar con esta guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo”, declaró el presidente estadounidense contactado por la agencia AFP. A la pregunta de si quedaban diferencias por resolver entre ambos países, Trump respondió: “No hay puntos conflictivos, en absoluto”.

Cuando se le preguntó por qué no podía anunciar formalmente el acuerdo con Irán en este momento, Trump respondió: “Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito”.

De acuerdo a Trump, Irán aceptó entregar el uranio enriquecido al 60%, un nivel cercano a lo utilizado para fabricar armamento nuclear. Se trata de unos 450 kg sepultados en una de las bases atómicas iraníes.

El mandatario sostuvo que el uranio sería trasladado a Estados Unidos bajo cualquier acuerdo de paz, y agregó que Washington ayudaría a Teherán a extraerlo de las instalaciones nucleares alcanzadas por los ataques estadounidenses el año pasado.

“Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras. Lo vamos a llevar de regreso a casa, a Estados Unidos, muy pronto”, detalló en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona.

La Cancillería iraní salió rápidamente al cruce. “El uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún lugar”, enfatizó el portavoz Esmail Baqai, a la televisión estatal.

Una “transferencia del uranio enriquecido de Irán a Estados Unidos nunca se ha planteado en las negociaciones”, aclaró Baqai, contradiciendo las afirmaciones de Trump.

Este es uno de los puntos más conflictivos del posible acuerdo. También el reclamo de Washington de que por 20 años Irán no desarrollo su programa nuclear.

Reacción de los mercados. La noticia impactó en los mercados, donde el precio del petróleo cayó un 10%. El valor del barril se ubicó por debajo de los 90 dólares, cuando debido a la guerra había alcanzado los 120 dólares.

También repercutió favorablemente en las bolsas internacionales. Los principales índices de Wall Street se dispararon y tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite siguieron subiendo tras alcanzar máximos históricos la noche anterior.

El anuncio es un cambio fundamental para la economía mundial ya que por ese paso crucial transita una quinta parte del petróleo y el gas que se consumen en el mundo. Esto “constituye una evolución espectacular para Wall Street, que temía las repercusiones del alza de los costos energéticos”, señala José Torres, de Interactive Brokers. “El cambio de ánimo es notable”, observa el especialista Angelo Kourkafas, al evocar “uno de los repuntes más rápidos” de la historia de Wall Street.

“El conflicto con Irán, desde que se inició, afectó no sólo a los mercados tradicionales, como las acciones, los bonos y demás, sino también a las criptos más relevantes. Noticias como las de hoy, de reapertura del estrecho, son positivas, porque pueden auspiciar la solución del conflicto o un avance en las negociaciones, algo que trae más optimismo al mercado y, por ende, se puede ver reflejado en los activos financieros, como esta suba del 5% que tuvo Bitcoin”, explicó a Perfil Julián Colombo, director de Sudamérica para Bitso.

Carolina Gama, gerenta de Argentina para Bitget, se mostró cautelosa. “El factor geopolítico sigue presente. Trump señaló que el bloqueo naval a puertos iraníes se mantiene hasta un acuerdo definitivo, por lo que cualquier retroceso en las negociaciones podría impactar negativamente”, advirtió.