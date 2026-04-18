Trump pierde apoyo católico por las críticas a León XIV

Las críticas del presidente Donald Trump al papa León XIV, al que tachó de “débil” y “terrible”, supusieron un ataque personal sin precedentes por parte de un presidente estadounidense contra un pontífice, que culminó meses de tensión. Esto hizo que la histórica alianza entre el mandatario republicano y el electorado católico estadounidense se viera afectada.

Las encuestas reflejan un desgaste significativo en un bloque que fue vital para su regreso a la Casa Blanca en 2024. La elección, en mayo de 2025, del primer papa estadounidense de la historia –una figura que ha defendido la causa del derecho internacional y a los migrantes– parecía destinada a provocar un enfrentamiento, pero ambos lograron gestionar sus diferencias durante un tiempo.

Sin embargo, desde enero, la operación militar de EE.UU. en Venezuela, las amenazas contra Cuba y Groenlandia y, posteriormente, la guerra con Irán hicieron que el Vaticano emitiera frecuentes declaraciones de preocupación.

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“Suelen existir tensiones entre la Iglesia católica y los Estados en torno a diversas cuestiones”, afirmó François Mabille, director del Observatorio Geopolítico de la Religión de Francia. “Lo que no tiene precedentes en este caso es que se ataque a la figura del Papa como tal, que se le juzgue débil, y que esto lo haga el presidente estadounidense con tanta vehemencia”, alertó.

Caída de imagen. Este enfrentamiento ha provocado una baja inédita en la aprobación del mandatario entre los fieles católicos: del 55% de apoyo católico obtenido en las elecciones de 2024, las cifras actuales han caído por debajo del 48%.

Figuras influyentes de la derecha religiosa y obispos conservadores han expresado su consternación por los ataques al Pontífice. El descontento se agravó tras la publicación (y posterior retiro) de una imagen donde Trump se proyectaba con una estética mesiánica, lo cual fue calificado de “irrespetuoso” y “fuera de lugar” por líderes eclesiásticos.

Analistas políticos señalan que el votante católico moderado se encuentra en una encrucijada moral, dividiéndose entre su lealtad política y su identidad religiosa ante un papa que, a diferencia de su predecesor, el argentino Francisco, conecta directamente con la identidad nacional estadounidense.

Según una investigación del Pew Research Center, el papa Francisco gozaba de mucha más popularidad entre los demócratas católicos que entre los republicanos católicos, pero León XIV tiene un gran apoyo de ambos grupos políticos.

A solo meses de las elecciones de mitad de mandato, este “frente religioso” supone un desafío estratégico para Trump.

Críticas de León XIV. Este viernes, el Pontífice denunció el uso de la inteligencia artificial (IA) para fomentar “la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia”. Si bien no lo nombró directamente, todo indicaba que hacía alusión a Trump.

“El desafío que plantean estos sistemas es más profundo de lo que parece, no se trata solo del uso de nuevas tecnologías, sino de la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta”, declaró durante un discurso en la Universidad Católica de África Central en Yaundé, capital de Camerún.

La declaración del Papa llega en medio de las críticas por el uso que suele hacer Donald Trump de imágenes generadas con IA con fines políticos.

“Cuando la simulación se vuelve norma, vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente. Así es como se extienden la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia. No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad”, remarcó León XIV.