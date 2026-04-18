Mundial 2026: la inteligencia artificial redefine el fútbol y su millonario negocio

Así como Corea-Japón 2002 fue el Mundial de los blogs, Sudáfrica 2010 el del estallido de las redes sociales y Qatar 2022 el de los streamers, México-Estados Unidos-Canadá 2026 asoma, a menos de dos meses de su inicio, como el Mundial de la inteligencia artificial.

Ya no se trata solo del VAR, a esta altura una tecnología que casi nadie cuestiona y forma parte de la cotidianidad futbolera. Ahora, la FIFA –en una alianza millonaria con Lenovo que se anunció bajo la fastuosidad de Las Vegas– eleva la apuesta. La IA dejará de ser una herramienta de consulta para transformarse en el eje del deporte-espectáculo y hasta en un soporte económico del gran negocio que implica organizar un Mundial.

Lo sabe bien el poderoso Grupo Globo, de Brasil, que este mes anunció a sus 22 patrocinantes para transmitir este Mundial, con las marcas de siempre –la cervecera Ambev, el Banco Itaú o Unilever– y una marca de este tiempo: OpenAI, la creadora de ChatGPT, que salió al mundo en el final de 2022, cuando la selección argentina nos hacía felices con la tercera medalla de nuestra historia.

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La disputa comunicacional y de entretenimiento en Brasil enfrenta a dos tanques: por un lado el tradicional, Globo, que transmitirá 55 partidos del Mundial en vivo y ya se garantizó 388 millones de dólares con su lote de 22 sponsors; y por el otro, CazéTV, el canal de YouTube que creó el streamer Casimiro Miguel en noviembre de 2022 y que en menos de cuatro años modificó los hábitos de consumo entre el gran pueblo futbolero de Brasil. CazéTV, cuyos contenidos se transmiten, además de por YouTube, por Amazon, Disney, Sky+ y Samsung TV, pasará los 104 partidos de este Mundial.

La guerra en Brasil tiene analogías con lo que sucede en México con la TV Azteca (que transmitirá 32 partidos en vivo) y Vix, la multiplataforma propiedad de Televisa que posee los derechos de la totalidad del Mundial. El torneo condensa –y hasta galvaniza– el acceso a la información y consumo de contenidos redefinido en la pospandemia.

Inteligencias. Más allá del gran negocio, en el juego casi todo estará medido. La pelota –que tendrá un sensor enviando 500 señales por segundo– ya no será solo de cuero. Será también de datos. Y así, entre la desmesura estadounidense, el fervor mexicano y la prolijidad canadiense, el Mundial 2026 será recordado por sus 48 selecciones, sus largas distancias y el “ojo” de una máquina que no parpadea: la IA.

La gran novedad visual serán los avatares 3D. Cada jugador será escaneado íntegramente para que la tecnología de fuera de juego semiautomatizado no solo trace líneas, sino que reconstruya digitalmente el cuerpo del atacante en el espacio-tiempo. La IA procesará 29 puntos corporales de cada futbolista, 50 veces por segundo. Lo que antes era una discusión de bar o de panel televisivo sobre si el hombro de Lautaro Martínez estaba adelantado ahora será un renderizado proyectado en las pantallas gigantes. Seguirá la pregunta razonable, ahora más que nunca: un dedo de diferencia no es sacar ventaja.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló de “democratizar el fútbol”. Para ello, la FIFA lanzará el Football AI Pro, un asistente de IA generativa basado en un modelo de lenguaje exclusivo (Football Language Model). ¿Qué significa esto? Que todas las selecciones, desde Alemania, Francia o Argentina hasta los debutantes Cabo Verde o Curazao tendrán acceso a una base de datos histórica y actual procesada por algoritmos para analizar tácticas, rendimientos y debilidades del rival en tiempo real. La ventaja competitiva ya no estará solo en el ojo del DT, sino en quien sepa hacerle el mejor prompt a la máquina.

Incluso fuera del campo de juego, la IA será una suerte de ojo de Gran Hermano. Se implementarán los llamados “gemelos digitales”: réplicas virtuales de los estadios que permitirán a la organización monitorear el flujo de gente y anticipar incidentes para poder evitarlos. Y para el hincha, el Smart Wayfinding será el GPS definitivo para no perderse en los laberintos de cemento de los estadios de la NFL reconvertidos al “soccer”.