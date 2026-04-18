Milei viaja a Israel y se muestra con Netanyahu en medio de un escenario regional inestable

El presidente Javier Milei iniciará una nueva visita oficial a Israel en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y la fragilidad del escenario interno que enfrenta el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Es el tercer viaje a Isrrael desde que asumió y combina gestos simbólicos de alto impacto, con una agenda política que busca profundizar el alineamiento estratégico entre ambos países.

Milei y Netanyahu en su encuentro el año pasado

La llegada del mandatario argentino se produce en medio de una tregua inestable en Medio Oriente, tras semanas de tensión con Irán y conflictos en frentes vinculados como el sur del Líbano. Si bien en los últimos días se redujo la actividad bélica, el clima dominante es de calma precaria, con la percepción generalizada de que el conflicto podría reanudarse en cualquier momento.

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En ese escenario, la presencia de Milei adquiere un carácter particular. Se trata de uno de los pocos líderes internacionales que mantiene un respaldo explícito e incondicional a Israel, incluso en un contexto de guerra latente. Esa posición le garantiza una recepción destacada por parte del gobierno israelí, que valora su alineamiento político contra viento y marea.

Una agenda cargada de gestos políticos y simbólicos

Durante su estadía, que se extenderá por tres días, Milei desplegará una agenda que combina reuniones bilaterales, actos institucionales y gestos religiosos. El itinerario incluye un encuentro con Netanyahu, visitas a sitios emblemáticos como el Muro de los Lamentos y la participación en actividades oficiales por el Día de la Independencia israelí.

Uno de los puntos centrales será su participación en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas en el Monte Herzl, un evento cargado de simbolismo nacional en el que, por primera vez, intervendrá un mandatario extranjero. La invitación es interpretada como un reconocimiento al nivel de apoyo político expresado por el líder argentino.

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Además, el presidente argentino recibirá distinciones académicas e institucionales, entre ellas un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan y una condecoración vinculada a estudios talmúdicos. También será reconocido por el presidente israelí, Isaac Herzog, en un gesto que refuerza el vínculo bilateral.

Alineamiento internacional y proyección política

La visita se inscribe en una estrategia más amplia de política exterior del gobierno argentino, caracterizada por un alineamiento firme con Israel y Estados Unidos en el marco del conflicto con Irán. Milei ha reiterado en distintas ocasiones su posicionamiento, llegando a definirse como uno de los principales defensores internacionales del Estado israelí.

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En este contexto, el viaje no solo tiene implicancias diplomáticas, sino también políticas. Refuerza la imagen de Milei como un actor alineado con Occidente en un escenario global fragmentado y, al mismo tiempo, lo proyecta en un tablero internacional donde los gestos adquieren un peso creciente.

RG