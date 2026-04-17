Fuerte repudio por una conferencia con miembros de grupos terroristas palestinos en Rosario

El gremio estatal ATE Rosario quedó en el centro de la polémica por convocar una actividad por el Día del Preso Palestino que incluye la participación de Osman Bilal y Nader Sadaqa, ambos señalados por sus vínculos con organizaciones calificadas como terroristas por distintos Estados, entre ellos la Argentina. A pocos minutos de su realización, la jornada —que se llevará a cabo este viernes en la sede sindical junto a la agrupación Acción por Palestina— promete un clima de alta tensión e incluirá entrevistas, proyecciones y una asamblea abierta.

Al instante, desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), su presidente Mauro Berenstein calificó el evento como una "afrenta inaceptable" y exigió al sindicato revisar la convocatoria. Para la entidad, otorgar un micrófono a quienes se inscriben en estructuras que utilizan la violencia como método es una validación de la barbarie.

De todas maneras, la controversia se profundizó por el perfil de los invitados internacionales. Osman Bilal es identificado como exintegrante de Hamás, organización considerada terrorista por la Argentina desde 2024. Según antecedentes difundidos por medios, habría estado vinculado a atentados suicidas en Ramat Gan en 1995, que dejaron víctimas fatales y decenas de heridos. Cumplía condenas antes de ser liberado en un intercambio de prisioneros en 2025.

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Por su parte, Nader Sadaqa fue comandante del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), organización también señalada por acciones armadas contra civiles. Cumplió más de dos décadas de prisión por su participación en ataques ocurridos en 2003, con saldo de muertos y heridos, y fue liberado en los acuerdos de alto el fuego recientes.

Calificaron las críticas de la DAIA y la cobertura de medios nacionales como una "campaña de hostigamiento" que busca tildar de terrorista a la militancia pro-palestina

Lo que sucedió fue que desde Acción por Palestina Rosario ratificaron la actividad y sostuvieron que el encuentro busca visibilizar la situación de los presos palestinos en Israel. Allí, en su convocatoria, el espacio denuncia lo que considera persecución política y detenciones, especialmente luego de los hechos en Medio Oriente desde octubre de 2023.

A partir de datos de organizaciones pro-palestinas y reportes internacionales, en cárceles israelíes hay entre 9.000 y 9.600 detenidos palestinos, cifra que se incrementó en el último año en el marco del conflicto regional.

Desde el sindicato y la agrupación lanzaron una dura contraofensiva dialéctica luego de las críticas recibidas por la convocatoria. En su posicionamiento, denunciaron una presunta “campaña de hostigamiento” por parte de la DAIA y de distintos medios de comunicación, a los que acusan de buscar estigmatizar a la militancia pro-palestina.

Sostuvieron una fuerte inversión del eje acusatorio al afirmar que “el único terrorista en esta historia es el Estado de Israel”, al que atribuyeron una supuesta “represión genocida” en el conflicto. Finalmente, realizaron un llamado a la movilización de partidos políticos y organizaciones sociales para presentarse en la sede sindical con el objetivo de “repudiar la censura” y garantizar la realización de la asamblea prevista en la calle San Lorenzo 1879.

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