Este lunes 16 de febrero, el santoral católico rinde homenaje a San Elías y sus cuatro compañeros, jóvenes cristianos egipcios que sufrieron el martirio en el año 309. Durante la persecución de Galerio Maximiano, estos hombres fueron capturados en Cesarea de Palestina mientras regresaban de consolar a los confesores de la fe condenados a las minas de Cilicia. Su historia, documentada por el historiador Eusebio, es un pilar de la resistencia cristiana primitiva en Oriente.

San Elías y la valentía ante el prefecto Firmiliano

La hagiografía italiana describe cómo, al ser interrogados por el prefecto Firmiliano, los jóvenes no utilizaron sus nombres paganos, sino que adoptaron los de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fuentes relatan que, cuando el prefecto preguntó por su patria, Elías respondió que su ciudad era la "Jerusalén celestial", refiriéndose a la Iglesia de Dios. Esta respuesta, interpretada como un desafío político, provocó la ira de las autoridades, quienes procedieron a aplicarles crueles torturas físicas.

Los milagros atribuidos a estos mártires se centran en la fortaleza sobrenatural que demostraron durante los azotes y el tormento del ecúleo. A pesar del sufrimiento, los registros históricos mencionan que mantenían una serenidad que desconcertaba a sus verdugos. Tras ser decapitados, se dice que sus cuerpos permanecieron expuestos sin sufrir descomposición ni ser tocados por las fieras, lo que fue visto por los fieles de la época como una señal divina de su triunfo sobre la muerte temporal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Valentín de Roma: el mártir del amor que desafió al Imperio por la fe y la familia

La devoción actual a San Elías y sus compañeros destaca la importancia del acompañamiento a los perseguidos. Son considerados patronos de quienes realizan obras de misericordia en prisiones y lugares de opresión. En la liturgia, su memoria invita a reflexionar sobre la identidad cristiana: al igual que ellos cambiaron sus nombres, el creyente es llamado a transformar su vida entera según el Evangelio. Su intercesión es buscada para obtener valentía en la defensa pública de los valores morales.

La oración dedicada a estos mártires pide a Dios la gracia de la perseverancia y la libertad espiritual. Los devotos suelen rezar: "Señor, que por el ejemplo de San Elías y sus compañeros, sepamos dar testimonio de tu verdad sin temor a las potencias del mundo". Se les invoca especialmente para pedir por los cristianos que hoy sufren discriminación en Medio Oriente, buscando en su memoria histórica una fuente de consuelo y unidad para la Iglesia universal.

San Giles María de San José: el humilde limosnero que predicó la alegría en Nápoles

Hoy, el santoral católico también recuerda a San Pánfilo de Cesarea, quien fue maestro de estos jóvenes, y a Santa Juliana de Nicomedia. Esta semana ha comenzado con la fuerza del martirio, tras haber celebrado ayer a San Claudio de la Colombière. En los próximos días, la Iglesia honrará a los Siete Santos Fundadores de los Siervos de María el 17 de febrero y a San Simeón de Jerusalén el día 18, continuando un ciclo de entrega y servicio.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes honrar la memoria de estos mártires en la Parroquia San Juan Bautista, en el barrio de Alsina, o en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro (Retiro). En esta última, el silencio y la solemnidad del templo invitan a meditar sobre el sacrificio de los mártires de los primeros siglos. Allí, los fieles pueden pedir la intercesión de San Elías para que su fe sea tan sólida como la de aquellos que no temieron confesar a Cristo.