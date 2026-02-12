Este jueves 12 de febrero, el santoral católico rinde homenaje a Santa Eulalia de Barcelona, una virgen y mártir del siglo IV que entregó su vida durante la persecución de Diocleciano. Con apenas trece años, Eulalia huyó de su hogar para increpar al gobernador romano por la crueldad de las leyes contra los cristianos. Su figura representa la fortaleza de la juventud y es un pilar fundamental de la tradición hagiográfica europea, especialmente en las fuentes italianas y catalanas medievales.

Santa Eulalia y el milagro de la nieve virginal

La hagiografía italiana describe con detalle los 13 tormentos que sufrió la joven, uno por cada año de vida, incluyendo el ecúleo y el fuego. Las fuentes relatan el milagro más conmovedor de su martirio: tras ser expuesta desnuda en el foro, una nevada milagrosa cayó del cielo para cubrir su cuerpo y proteger su pudor. Finalmente, al morir en la cruz, los testigos afirmaron ver una paloma blanca salir de su boca, simbolizando la pureza de su alma volando hacia el cielo.

Los milagros atribuidos a su intercesión se vinculan históricamente con la protección de las mujeres jóvenes y la navegación. En los registros antiguos, se menciona que su tumba en la cripta de la catedral de Barcelona ha sido lugar de curaciones físicas y espirituales durante siglos. Su valor para enfrentar al poder político en defensa de sus creencias la ha convertido en un símbolo de integridad moral que trasciende su tiempo, siendo invocada como protectora ante las injusticias y la opresión.

La devoción actual a Santa Eulalia se mantiene viva mediante la celebración de las "Laies" en su ciudad natal, pero su culto se extiende por toda la cuenca del Mediterráneo. Es considerada la patrona de los perseguidos por su fe y un modelo de valentía para los adolescentes. Los fieles recurren a ella para pedir fortaleza ante los desafíos modernos y para que la pureza de intención guíe sus acciones diarias en un mundo que a menudo ignora los valores espirituales.

La oración dedicada a Santa Eulalia suele pedir la gracia de la firmeza en la fe. Los devotos le rezan diciendo: "Señor, que diste a Santa Eulalia la fuerza para vencer el dolor del martirio, concédenos seguir su ejemplo de amor a la verdad". Se la invoca especialmente para pedir protección sobre los niños y jóvenes, y para que la paz reine en los hogares. Su memoria es un recordatorio de que la santidad no tiene edad y que Dios fortalece a los pequeños.

Hoy, el santoral católico también conmemora a los Santos Mártires de Abitina y a San Benito de Aniano. Esta semana ha sido un camino de gran espiritualidad, desde la oración de Santa Escolástica el martes hasta la solemnidad de Lourdes ayer. Mañana, 13 de febrero, la Iglesia recordará a San Giles María de San José, y el sábado 14 se celebrará a San Valentín, completando una semana de testimonios de amor y sacrificio heroico.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes honrar su memoria y pedir su intercesión en la Catedral Metropolitana, donde existen altares y espacios dedicados a los santos mártires de la Iglesia primitiva. En este recinto histórico del barrio de San Nicolás, los fieles encuentran un lugar de paz para meditar sobre el valor de la joven Eulalia y renovar su compromiso con los valores del Evangelio frente a las dificultades de la vida cotidiana.