En el marco de una nueva conmemoración de Iom HaShoá Vehagvurá, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y la DAIA realizaron el acto central para recordar la tragedia de la Shoá y el heroísmo de quienes resistieron al régimen nazi. El evento, que tuvo lugar este martes, se centró en la recuperación de las historias silenciadas y el compromiso de la sociedad argentina con la memoria.

La apertura estuvo marcada por la interpretación musical “Pilares de fuego”, seguida de uno de los momentos más profundos de la noche: el encendido de las seis velas en memoria de los seis millones de judíos asesinados. En esta ocasión, los sobrevivientes Susy Kolker, Víctor Beer, Eva Dicker, Noelly Talgham, Josette Laznowski y Marion Eppinger fueron los encargados de iluminar el escenario, representando el legado vivo de quienes sobrevivieron al horror.

El Museo del Holocausto firmó un convenio con la Cámara Federal y la Asociación de Abogados Judíos

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Tras un minuto de silencio y la entonación de los himnos nacional y el Hatikva, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, dirigió unas palabras a los presentes en representación del Gobierno Nacional. Durante su discurso, el canciller destacó que “este día es central para la comunidad judía y también para la sociedad argentina. Como dijo Elie Wiesel, sobreviviente de Auschwitz, «el alma judía era objetivo del enemigo. Buscaban corromperla incluso mientras se esforzaban por destruirnos físicamente. Pero a pesar de su fuerza destructiva y su poder corruptor, el alma judía permaneció fuera de su alcance»”.

Por su parte, el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, subrayó la importancia de la lucha contra el antisemitismo en el contexto actual de la presidencia de la IHRA, señalando “que la Argentina tenga este rol es un hecho histórico y es también una enorme responsabilidad que asumimos con la convicción de que nuestro país puede y debe ser un faro en la lucha contra el antisemitismo y en la defensa de la memoria”.

Presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA)

A su turno, el presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires y chairman de la presidencia argentina de la IHRA, Marcelo Mindlin, hizo hincapié en el significado de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Marcelo Mindlin, presidente del Museo del Holocausto.

Al respecto, Mindlin expresó: “Nuestra presidencia será una oportunidad para estimular a otras naciones hermanas de la región a sumarse a la IHRA. La Argentina se ha convertido en un ejemplo global de trabajo mancomunado por la memoria histórica. Tenemos una enorme oportunidad para que el mundo conozca todo lo realizado y, especialmente, el potencial de la Argentina y de latinoamérica en la proyección hacia el futuro”.

El rol de la educación

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de la sobreviviente Ruth Marshall, quien compartió su historia. En su mensaje, Marshall enfatizó que “no basta con transmitir, la transmisión sola por sí no alcanza. Es necesario aprender del pasado, adquirir los conocimientos históricos para poder combatir los discursos de odio y la información falsa. Esa tarea educativa es central y requiere un compromiso firme”.

La juventud también tuvo un rol protagónico a través de las voces de Tamar Rozenberg, Matías Fainman y Cinthya Banchik, quienes reafirmaron el compromiso de las nuevas generaciones en su alocución.

El acto concluyó con un cuadro actoral y musical que recorrió diversas historias de vida, finalizando con el emblemático Himno de los Partisanos. Bajo el lema “Mir Zainen Do” (Estamos aquí), la conmemoración reafirmó que la memoria del Holocausto es un patrimonio compartido por todo el pueblo argentino en su camino hacia una sociedad más justa y libre de odio.

LM