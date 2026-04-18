Milei viaja por tercera vez a Israel y sumó a Mahíques

El presidente Javier Milei emprendió hoy una tercera visita al Estado de Israel en medio del conflicto que ese país y EE.UU. mantienen con la República Islámica de Irán. El mandatario llegará el domingo por la mañana y participará en el 78° aniversario de la Independencia de Israel. Tendrá un rol destacado, pese a tratarse del jefe de Estado de otra Nación. El libertario lo considera un “orgullo” y el gobierno israelí se prepara para homenajearlo.

La delegación está compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y un ministro cuya inclusión en la comitiva llamó la atención: Juan Bautista Mahiques, titular de Justicia. La llegada está pautada para el domingo a las 9.30 y, una hora más tarde, y como primera actividad, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, una práctica que estila repetir ante cada viaje a ese destino.

Por la tarde Quirno se reunirá con su par israelí Gideon Sa’ar. Y Milei tendrá un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Se especula que podría anunciarse el vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al y la firma de acuerdos conjuntos. Por la noche asistirá a la pregrabación de la ceremonia del 78º Día de la Independencia de Israel, lo que se conoce como el encendido de antorchas en Monte Herzl. Será el primer mandatario extranjero en “ser honrado con el encendido de una antorcha” informó el embajador argentino ante Israel, Axel Wanish. Es una invitación de Netanyahu, que convocó además al republicano Donald Trump.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con este viaje, Milei reafirmará sus alineamientos internacionales en medio de un conflicto que mantiene en vilo al mundo entero, pese a que el presidente Trump anunció un nuevo “alto el fuego” por los próximos 10 días entre Israel y el Líbano. El conflicto en Medio Oriente, iniciado el 28 de febrero, pone principalmente en riesgo el normal suministro de energía a través del Estrecho de Ormuz, lo que ya afecta al alza el precio del barril de petróleo y de la energía a nivel global. Además, encarece el costo del financiamiento para la Argentina, sumando obstáculos a la gestión de Luis Caputo, quien busca volver a los mercados para “rollear” deuda.

El Presidente, que sostuvo que “Irán es un enemigo de la Argentina”, recibirá múltiples distinciones. Recibirá la “Medalla de Honor Presidencial” y también el doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Illan, donde está previsto que exponga. Durante el día también se reunirá con su par de Israel, Isaac Herzog y más tarde visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos. Allí también tomará la palabra.

Según explicaron oficialmente en Israel, “el presidente Milei ha demostrado un apoyo inquebrantable a Israel en el escenario internacional, se ha posicionado junto a las familias de los rehenes y ha expresado una profunda conexión con el pueblo judío y su herencia”. Es por el ello que Herzog decidió otorgarle la distinción mencionada.

Más allá del reiterado alineamiento de Milei tanto con Israel como “bastión de Occidente” como con Trump, la novedad diplomática más importante podría darse en relación al traslado de la embajada argentina a Jerusalén, lo que según la línea diplomática podría debilitar nuestro reclamo por las Islas Malvinas en foros internacionales, al vulnerar el principio de “integridad territorial”.

Durante el martes, el libertario aprovechará para reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Por la noche, asistiría a la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel. El regreso está pautado para el próximo miércoles.