Para Milei, el traslado de la embajada a Jerusalén es “una decisión tomada”

El presidente Javier Milei llegará hoy al Estado de Israel, en lo que significará su tercera visita oficial desde que preside el Ejecutivo argentino. Llegará a Tel Aviv en un momento particular: en medio del cese al fuego con El Líbano y en el contexto de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en medio de la guerra que empezó a fines de febrero. Hoy mismo será parte del 78° aniversario de la independencia israelí y se transformará así en el primer mandatario extranjero en participar de esa ceremonia.

Poco antes de subirse ayer al avión presidencial, Milei le dio una entrevista al canal C14 News de Israel. Aunque no lo confirmó, sí evidenció su interés por reubicar la embajada argentina en ese país. “Tel Aviv podrá ser la capital política, pero la capital espiritual es Jerusalén. Y esa es una decisión tomada, es una cuestión de instrumentación. Pero nosotros vamos a llevar la embajada a Jerusalén”, aseguró. Pero no fue claro al responder cuándo se realizaría la mudanza. “No lo sé. El tiempo de Dios. Lo que sí le puedo decir es que tengo la convicción de hacerlo. Cuando las circunstancias me lo permitan lo voy a hacer”, titubeó.

En otras de sus consideraciones, el Presidente dijo que defendía la “causa de Israel y del pueblo judío, sin especulación política”. También consideró a Israel como “bastión de Occidente”. Y deslizó luego una opinión por lo menos polémica. Dijo que “si hay algo que caracteriza a Israel es que puede convivir con sus vecinos, no tiene problemas de convivencia”. Sobre Irán, aseguró que “quiere el exterminio de Israel”.

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“Entonces –agregó–, usted no puede tener una actitud pasiva. Claramente Irán es una amenaza. Es un enemigo de Argentina, pusieron dos bombas. ¿Qué posición pretende que tenga con alguien, con un país o con organizaciones terroristas que pusieron bombas en mi país?”.

Como informó ayer PERFIL, Milei viaja acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. A poco de arribar a Israel, el mandatario visitará el Muro de los Lamentos, que ya visitó en los anteriores viajes.

Por la tarde, Quirno se reunirá con su par israelí, Gideon Sa’ar, y el Presidente tendrá un encuentro con el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Por la noche Milei asistirá a la pregrabación de la ceremonia del 78º Día de la Independencia de Israel, lo que se conoce como el encendido de antorchas en Monte Herzl. El Presidente, además, recibirá múltiples distinciones: la Medalla de Honor Presidencial y también el doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Illan.

Durante el día también se reunirá con su par de Israel, Isaac Herzog, y más tarde visitará la Yeshivá Hebron, donde recibirá una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos. Allí también tomará la palabra.

El martes, el libertario aprovechará para reunirse con rabinos y visitar la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Por la noche, asistiría a la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel.

El regreso está pautado para el próximo miércoles.