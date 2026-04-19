Axel Kicillof se trae foto con Lula y regresa posicionado como referente contra la derecha

Axel Kicillof compartió escena con distintos líderes internacionales en el marco de un foro progresista que buscó apuntar al rol de la derecha en el mundo y mostrarse como alternativa. En este contexto, el gobernador bonaerense regresa a la Argentina posicionado como la contracara del gobierno de Javier Milei.

En su viaje a España, Kicillof participó ayer de la última jornada de la Movilización Global Progresista, un encuentro que reunió a dirigentes como Pedro Sánchez (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Scheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). El objetivo compartido fue articular respuestas frente al avance de la ultraderecha a nivel global.

Durante su exposición en el panel sobre políticas locales y democracia, el mandatario bonaerense apuntó directamente contra el rumbo económico del gobierno libertario. “Las políticas de Milei no están funcionando: son un fracaso y están destruyendo nuestro aparato productivo, los salarios, la educación y la salud”, afirmó.

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Además, rechazó la narrativa oficial sobre una supuesta estabilización económica. Según planteó, el Gobierno intenta instalar que hay inversiones y mayor inserción internacional, pero sostuvo que “la realidad demuestra todo lo contrario”.

En ese contexto, Kicillof buscó ampliar el alcance de su discurso y lo vinculó con un escenario internacional. “Tenemos que mostrar que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”, sostuvo ante dirigentes locales y referentes globales.

El foro contó con la participación de líderes que coincidieron en la necesidad de coordinar respuestas frente al giro conservador en América Latina y Europa.

En este escenario, el gobernador remarcó que la respuesta a la crisis no puede limitarse al plano local. “Es esencial explicar que no es por el camino de la ultraderecha como se van a alcanzar soluciones reales”, afirmó, en línea con el posicionamiento internacional del espacio.

La actividad funcionó también como vidriera política en clave doméstica. Kicillof se mostró activo en la escena global, reforzando su perfil opositor a Milei y acumulando respaldo internacional en un contexto de creciente disputa dentro del peronismo de cara al armado electoral. El viernes Petro no dudó en asegurar que Kicillof será el próximo presidente argentino y ayer llegó el encuentro con Lula. El presidente de Brasil se mostró al tanto de todo lo que pasa en Argentina, sobre todo desde lo económico, y marcó su preocupación por el estado de destrucción que dejará Milei.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el encuentro bilateral entre Kicillof y Luiz Inácio Lula da Silva, donde analizaron la situación regional y coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación entre Argentina y Brasil.

Además, el gobernador mantuvo reuniones con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y con la dirigente italiana Elly Schlein. En esos encuentros se abordó el rol de Pedro Sánchez como referente europeo frente a los conflictos internacionales y como contrapunto a las políticas de ajuste. El presidente español viene marcando una fuerte diferenciación frente a las políticas de Donald Trump.

En el mismo foro, los distintos líderes reforzaron el tono político contra el avance de la derecha y el impacto de figuras como el mandatario estadounidense en la escena global.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió: “No hay que dar la democracia por sentada: frente a líderes como Trump, la unidad progresista es más necesaria que nunca”. En la misma línea, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo que “América Latina no puede retroceder hacia modelos de exclusión: el camino es más derechos, más igualdad y más integración regional”.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, remarcó: “La extrema derecha avanza a nivel global, pero los pueblos también se organizan para defender la democracia y la justicia social”.

La participación de Kicillof en este encuentro se da en un momento en el que el gobernador busca consolidar volumen político propio dentro del peronismo que parece decidido esta vez a utilizar las elecciones internas para definir un candidato hacia 2027.

En el mismo evento, el senador nacional, Eduardo “Wado” de Pedro se encargó de posicionar la figura de Cristina Kirchner con el reclamo de “Cristina Libre”. El kirchnerismo llegó así a Barcelona para denunciar una persecución judicial contra la dos veces presidenta, quien está detenida en su domicilio de San José 1111 y se trajo el apoyo de líderes como Da Silva y Scheinmaub que posaron con el cartel. La bandera de pedir por la libertad de CFK es parte de la interna que atraviesa el kirchnerismo con el gobernador bonaerense.