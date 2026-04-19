Fuego de sábado por la noche: se incendiaron pisos superiores del Edificio Libertad de la Armada

El Edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada Argentina ubicado en la zona de Retiro, sufrió un incendio de importante dimensiones durante la noche de este sábado 18 de abril. A raíz del siniestro de procedió a la evacuación de 75 personas que se encontraban en el lugar, pero la acción de los bomberos permitió la extinción de las llamas sin que se registraran heridos.

El siniestro se desató en el edificio ubicado sobre la avenida Comodoro Py al 2000, en el barrio porteño de Retiro, e implicó el despliegue de un amplio operativo de emergencia. Los bomberos debieron trabajar unas horas para controlar las llamas y los servicios médicos asistieron a cinco personas afectadas por inhalación de humo, pero todos sin consecuencias serias.

Según trascendió, el foco ígneo se originó cerca de las 20 horas y se concentró en los niveles superiores del edificio, dado que el fuego se habría originado en el piso 12, depósito de material de librería, para luego extenderse a una oficina improvisada en el piso 13.

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Las primeras informaciones señalaron que las llamas, de unos dos metros de altura, se habrían propagado rápidamente dada la presencia de material combustible almacenado en depósitos y espacios improvisados como oficinas. Por el momento, se desconocen el origen preciso del fuego.

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Fuentes policiales detallaron a Infoae que las llamas también afectaron parte del piso 14 del edificio, donde se vieron comprometidos unos 26 metros cuadrados que incluyen un archivo y áreas de depósito. En paralelo, en el piso 12 se vieron comprometidos unos 14 metros cuadrados y otros 27 en el piso 13.

Al llegar al lugar, los efectivos de Bomberos de la Ciudad debieron trabajar intensamente con líneas de agua de alta presión para intentar detener el avance de las llamas, aunque el trabajo se complejizó dada la densa columna de humo que se formó y complicó la visibilidad y el acceso al foco exacto durante varias horas.

En el lugar trabajaron varias dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, junto a brigadas de la Policía Federal y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los cuales asistieron a cinco personas por inhalación de monóxido de carbono. Las tareas para apagar el fuego y posterior enfriamiento se extendieron hasta la madrugada del domingo.

En cuanto a las cinco personas afectadas, todas fueron atendidas en el lugar, sin requerir traslado hospitalario y sin riesgo de vida. Asimismo, solo se registraron daños materiales, sin heridos de gravedad.

Tras el siniestro, el edificio ubicado en Comodoro Py 2055 quedó con sectores clausurados que permanecerán cerrados hasta que los peritos realicen las inspecciones correspondientes. El mismo sufrió daños materiales que serán cuantificados durante los próximos días.

Durante el operativo, la Policía Federal Argentina se encargó de garantizar la evacuación de 75 personas del edificio y la seguridad del perímetro. A su vez, especialistas de dicha fuerza serán los encargada de realizar las pericias para determinar el origen del incendio, según determinó la fiscalía interviniente, con el objetivo de establecer responsabilidades y origen del siniestro.

AS.