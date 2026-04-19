Cascos azules de la ONU: qué hacen y por qué son clave en conflictos como el de Israel y Líbano

La muerte de un integrante de los llamados “cascos azules” en el sur del Líbano, en medio del alto el fuego con Israel, reavivó el interés por el rol que cumplen las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en escenarios atravesados por conflictos armados.

Exportaciones de petróleo de EE.UU. alcanzan récord por guerra en Irán

Se trata de contingentes integrados por militares, policías y personal civil de distintos países que son enviados a zonas de crisis con el objetivo de contribuir a la estabilidad, proteger a la población y acompañar procesos de pacificación. Su presencia, sin embargo, no está exenta de riesgos, incluso en contextos donde rige una tregua.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué son los cascos azules de la ONU y cómo funcionan

Los cascos azules —denominados así por el color celeste de sus cascos y boinas— forman parte de operaciones autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. No constituyen un ejército propio, sino que se conforman a partir de aportes voluntarios de los Estados miembros.

Su tarea principal no es combatir, sino actuar como una fuerza de estabilización. Supervisan ceses al fuego, facilitan procesos de desarme, garantizan la llegada de ayuda humanitaria y colaboran con la reconstrucción institucional en países afectados por guerras o crisis internas.

Actúan bajo tres principios centrales: el consentimiento de las partes en conflicto, la neutralidad y el uso limitado de la fuerza, que solo puede emplearse en defensa propia o para proteger a civiles en situaciones críticas.

El caso del Líbano y la misión UNIFIL

En el sur del Líbano, los cascos azules integran la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), una misión creada en 1978 para supervisar la retirada de tropas israelíes y contribuir a la estabilidad en la región.

Desde entonces, su presencia se volvió clave en una de las zonas más sensibles de Medio Oriente. Allí, las tropas monitorean la llamada “Línea Azul”, la frontera de facto entre Israel y Líbano, patrullan el territorio y coordinan con las fuerzas armadas libanesas para evitar nuevos enfrentamientos.

La sombra de "La Compañía" rusa: expertos advierten sobre la 'guerra híbrída' en Argentina

El reciente ataque en la localidad de Al-Ghandouriyah, donde un casco azul murió y otros resultaron heridos mientras realizaban tareas de remoción de explosivos, expuso nuevamente la vulnerabilidad de estas fuerzas, incluso cuando su misión es estrictamente neutral.

Qué tareas cumplen en zonas de conflicto

Las misiones de paz de la ONU se despliegan en distintos puntos del mundo y combinan funciones de seguridad, asistencia humanitaria y apoyo institucional.

Entre sus principales tareas se encuentran supervisar acuerdos de alto el fuego, desarmar a grupos combatientes, proteger a civiles, garantizar el acceso a la ayuda internacional y acompañar procesos políticos, como elecciones o reformas del sistema de seguridad.

En muchos casos, su presencia actúa como un factor de contención que reduce la posibilidad de una escalada del conflicto, aunque su efectividad depende en gran medida de la voluntad de las partes involucradas.

Los riesgos de una misión en terreno

A pesar de su carácter neutral, los cascos azules operan en entornos altamente volátiles. En escenarios donde conviven fuerzas estatales, milicias y actores no estatales, la línea entre tregua y conflicto activo suele ser frágil.

Los ganadores y perdedores de la guerra de Irán

Esto los expone a ataques directos, fuego cruzado o situaciones de extrema inseguridad. A su vez, su mandato limitado —sin capacidad ofensiva— condiciona su margen de acción frente a grupos que no respetan acuerdos internacionales.

Un rol clave, con desafíos crecientes

En la actualidad, miles de efectivos participan en misiones de paz en distintas regiones del mundo, desde África hasta Medio Oriente. Estas operaciones siguen siendo una de las principales herramientas de la comunidad internacional para contener conflictos y evitar su expansión.

Sin embargo, el caso del Líbano refleja un escenario cada vez más complejo, donde las tensiones persisten y las misiones de paz deben adaptarse a dinámicas cambiantes. En ese contexto, los cascos azules continúan cumpliendo un rol clave, aunque cada vez más desafiante, en la búsqueda de estabilidad global.

LV / EM