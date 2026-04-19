Tras amenazar con "eliminar la civilización iraní", este domingo Trump volvió a enojarse: "Se terminó la amabilidad"

Los días y mensajes de Donadl Trump con cambiantes, se sabe, y mucho más los fines de semana. Este domingo volvió al tono belicoso, señalando que Irán incurrió en una “violación total” del acuerdo de alto el fuego trabajasomente acordado días pasados, ya que como se sabe este sábado hubo disparos de lanchas rápidas del régimen persa a algunos petroleros en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo. Lo cierto es que Trump dijo "se terminó la amabilidad" con Teherán, reiterando las amenazas y vale recordar que no hace mucho advirtió con "eliminar por completo la civilización iraní" con sus bombarderos.

A través de un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump sostuvo este domingo que Teherán “decidió disparar” en la a buques en esa zona y calificó el hecho como una "ruptura directa" del entendimiento alcanzado días atrás.

“Se acabó la amabilidad”: la dura advertencia de Estados Unidos

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En el mismo mensaje, el mandatario elevó el tono del conflicto y lanzó una advertencia contundente contra el régimen iraní: si no acepta las condiciones propuestas por Washington, Estados Unidos podría avanzar con ataques contra infraestructura clave. Entre los posibles objetivos mencionó centrales eléctricas y puentes en territorio iraní.

“Se acabó hacerse el bueno”, expresó Trump, dejando en claro el endurecimiento de su postura frente a Teherán.

Además, el mandatario afirmó que Irán sería el principal perjudicado por la situación, al señalar que el bloqueo del estrecho de Ormuz —clave para el transporte global de crudo— implicaría pérdidas económicas millonarias diarias para ese país.

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Tensión creciente

Pese al aumento de la tensión, Trump confirmó que una delegación de Estados Unidos viajará a Islamabad, Pakistán, con el objetivo de retomar las negociaciones diplomáticas y buscar una salida al conflicto.

Sin embargo, el escenario sigue siendo altamente volátil. Las acusaciones cruzadas entre Washington y Teherán sobre el incumplimiento del alto el fuego, sumadas a los incidentes en el estrecho de Ormuz, ponen en riesgo la continuidad de la tregua y aumentan las posibilidades de una escalada militar en la región.

En este contexto, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, ya que cualquier interrupción prolongada en esa vía marítima podría impactar de lleno en el suministro global de energía y en la estabilidad geopolítica mundial.

MG/HB