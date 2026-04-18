La guerra fría entre Villarruel y Menem escala con un aumento salarial en el Senado

La interna entre Victoria Villarruel y Martín Menem sumó esta semana un nuevo capítulo, silencioso. La vicepresidenta firmó un decreto para otorgar un adicional por módulos a unos 2.500 empleados del Senado, concentrado en las categorías más bajas del escalafón, y la reacción desde el ala que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no tardó en llegar.

El timing no ayudó. La noticia se conoció casi en simultáneo con el discurso en el que el presidente Javier Milei proclamaba ante la AmCham que "la motosierra no se detiene".

Victoria Villarruel

Los números, sin embargo, cuentan otra historia. Los beneficiados son empleados con sueldos brutos que van desde $1.336.931 en la categoría más baja hasta $2.698.531 en la más alta. El aumento para los de mayor jerarquía ronda los $900.000, mientras que para los de categoría 7 apenas supera los $34.000.

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Desde el Congreso aclararon que varios de estos trabajadores habían amenazado con renunciar porque sus salarios quedaron muy por detrás de la tarea que realizan.

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Villarruel lo fundamentó en el "achatamiento" histórico de los sueldos, producto de adicionales fijos y variables que beneficiaron más a las categorías bajas y comprimieron la pirámide. Una lógica técnica que, políticamente, no convenció a nadie en el otro bando.

La legisladora Lemoine fue la primera en salir a cruzarla. "Es populismo. Queda en evidencia que no se rige por un principio moral en la política", posteó en sus redes sociales.

Villarruel y Lemoine

Pero los seguidores de Villarruel no se quedaron callados. Recordaron que su jefa redujo el gasto del Senado en $21.000 millones, con 974 bajas en la planta y un proceso de retiros voluntarios que achicó la dotación de casi 5.000 trabajadores a menos de 3.900 en 2026.

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Además, desde el ala de Villarruel sacaron a la luz que Menem acordó con el gremio UPCN subas del 20% para directores, 16% para subdirectores y 12% para jefes de Departamento en la Cámara baja, sumado al 11,5% que APL ya había cerrado en paritarias. La acusación fue directa, "Menem le aumentó a su propia gente".

Desde el entorno del riojano explicaron que esos cargos llevaban dos años con los sueldos congelados y que varios funcionarios con personal a cargo cobraban menos que un empleado de rango.

RG/AF